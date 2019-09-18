Порье бросил очередной вызов Макгрегору

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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье заявил, что готов выйти на реванш с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Порье бросил очередной вызов Макгрегору
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

«Я видел, как он высказывается о моём вызове. Если ты так уверен в себе, то выйди и выруби меня за 90 секунд. Побей свой рекорд. Посмотрим, сумеешь ли», — цитирует американца «Матч ТВ» со ссылкой на MMA Junkie. 

По его мнению, этот поединок имеет смысл как с финансовой точки зрения, так и со спортивной. Он отметил, что хотел бы провести яркий бой, на который он мог бы себя мотивировать.

«Требуется что-то значимое, Конор как раз такой соперник. Хотел бы провести следующий бой в начале следующего года. Можно и 14 декабря», — сказал Порье.

Первый поединок между этими бойцами состоялся 27 сентября 2014 года. Макгрегор одержал победу техническим нокаутом за 1 минуту 46 секунд.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее Нурмагомедов пожертвовал $100 тыс. в благотворительный фонд Порье.

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