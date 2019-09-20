Экс-чемпион UFC Альварес не считает Нурмагомедова непобеждённым бойцом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Эдди Альварес отказывается признавать действующего обладателя титула организации россиянина Хабиба Нурмагомедова непобеждённым бойцом.
Экс-чемпион UFC Альварес не считает Нурмагомедова непобеждённым бойцом
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«Я не считаю Хабиба непобеждённым. Считаю, Глейсон Тибау победил Хабиба. Когда я смотрел тот бой, у меня возникло чувство, что Глейсон побил его», — приводит слова Альвареса MMA Junkie.

По его мнению, это означает, что нет ничего невозможного в том, чтобы победить Нурмагомедова.

На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

Ранее глава М-1 Global Вадим Финкельштейн заявил, что UFC не будет наказывать Нурмагомедова за борьбу с медведем.

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