Экс-чемпион UFC Альварес не считает Нурмагомедова непобеждённым бойцом
- @khabib_nurmagomedov
«Я не считаю Хабиба непобеждённым. Считаю, Глейсон Тибау победил Хабиба. Когда я смотрел тот бой, у меня возникло чувство, что Глейсон побил его», — приводит слова Альвареса MMA Junkie.
По его мнению, это означает, что нет ничего невозможного в том, чтобы победить Нурмагомедова.
На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
Ранее глава М-1 Global Вадим Финкельштейн заявил, что UFC не будет наказывать Нурмагомедова за борьбу с медведем.