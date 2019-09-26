Мурадов: Мейвезер не будет драться с Нурмагомедовым по правилам бокса

Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов порассуждал насчёт возможности проведения боксёрского поединка между Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

«Поединок с Нурмагомедовым нереален. Флойд сам сказал, что будет участвовать только в показательных боях, за которые будет получать $10—100 млн. Например, сейчас идут переговоры о поединке с Мэнни Пакьяо. Он продлится три-четыре раунда», — заявил Мурадов в разговоре с RT.

Флойд Мейвезер уже проводил поединок с бойцом смешанных единоборств. В 2017 году американец победил нокаутом ирландца Конора Макгрегора.

Ранее Мурадов рассказал, в чём ему помогает Мейвезер.