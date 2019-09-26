Мурадов рассказал, в чём ему помогает Мейвезер

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Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал о роли, которую сыграл в его жизни известный боксёр Флойд Мейвезер.
Мурадов рассказал, в чём ему помогает Мейвезер
  • © Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мейвезер помогает мне во всём. Во-первых, он опубликовал те самые фото и видео, вследствие чего обо мне узнали многие. Во-вторых, он поддерживает меня финансово и помогает советами. Могу сказать, что он мой очень хороший друг», — сказал Мурадов в интервью RT.

Флойд Мейвезер является бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2017 году, имея показатель 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге.

Ранее Мейвезер анонсировал боксёрский поединок с Пакьяо.

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