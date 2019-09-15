Мейвезер анонсировал боксёрский поединок с Пакьяо
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Об этом Мейвезер сообщил в своём Instagram.
По его словам, поединок в скором времени состоится в японском Токио. При этом дату события он называть не стал.
Первый поединок между боксёрами состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе. По итогам 12-раундового боя судьи отдали победу американцу.
В августе Мейвезер рассказал, что ведёт переговоры о реванше с Пакьяо, но потом сам же опроверг свои слова.
Ранее чемпион Европейских игр 2019 года Муслим Гаджимагомедов заявил, что Мейвезер победил бы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в боксе.