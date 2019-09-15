Мейвезер анонсировал боксёрский поединок с Пакьяо

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер рассказал, что состоится показательный бой между ним и действующим обладателем титула по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Об этом Мейвезер сообщил в своём Instagram.

По его словам, поединок в скором времени состоится в японском Токио. При этом дату события он называть не стал.

Первый поединок между боксёрами состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе. По итогам 12-раундового боя судьи отдали победу американцу.

В августе Мейвезер рассказал, что ведёт переговоры о реванше с Пакьяо, но потом сам же опроверг свои слова.

Ранее чемпион Европейских игр 2019 года Муслим Гаджимагомедов заявил, что Мейвезер победил бы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в боксе.