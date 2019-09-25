Бой Емельяненко в России, вызов Нурмагомедову и встреча президента Хорватии с Миочичем: главные события в мире ММА

Фёдор Емельяненко может провести поединок в рамках первого турнира Bellator в России. Об этом заявил президент промоушена Скотт Кокер. 39-летний бразилец Леонарду Сантос бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, а партнёр Жоржа Сен-Пьера по команде посоветовал канадцу не возобновлять карьеру ради боя с россиянином. Президент Хорватии провела встречу с чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем, а тренер Джон Кавана рассказал, кого хотел бы видеть следующим соперником Конора Макгрегора.

Возвращение Емельяненко

В ноябре в России пройдёт третий в истории турнир под эгидой UFC. Начиная с сентября 2018 года Абсолютный бойцовский чемпионат успел организовать шоу в Москве и Санкт-Петербурге, а спустя полтора месяца вновь вернётся в столицу. Тем временем его главный конкурент лишь собирается впервые провести мероприятие на территории страны, которую представляет одна из его главных звёзд — боец тяжёлого веса Фёдор Емельяненко.

Об этом стало известно от президента Bellator Скотта Кокера. Он опубликовал на своей странице в Twitter репост сообщения, в котором его спрашивали о намерении промоушена провести свой первый турнир в России. Функционер ответил, что переговоры по данному вопросу уже ведутся, а также добавил, что сам Емельяненко может принять участие в шоу.

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«У нас есть сразу несколько предложений. Думаю, что Фёдор подерётся в России и это будет приурочено к запуску Bellator (на территории государства. — RT)», — написал Кокер.

Свой последний поединок Емельяненко провёл в январе 2019 года. В финале Гран-при тяжёлого веса Bellator Последний Император потерпел тяжёлое поражение от Райана Бейдера, оказавшись в нокауте уже на 35-й секунде. Впоследствии ходило множество слухов о возможном завершении карьеры россиянина, однако тот подписал новый контракт с промоушеном.

Отмечается, что по новому соглашению Фёдор проведёт несколько схваток под эгидой Bellator и одна из них может состояться в России. Правда, в контексте следующего боя Емельяненко чаще упоминается Япония. Так, отмечалось, что он может сразиться с Куинтоном Рэмпейджем Джексоном на новогоднем турнире в Стране восходящего солнца.

Вызов Нурмагомедову и предостережение Сен-Пьеру

Тем временем продолжает расти список возможных оппонентов действующего чемпиона UFC в лёгком весе. На данный момент первым претендентом является Тони Фергюсон, который совсем недавно потребовал от Даны Уайта назначить схватку с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе, запланированном на 14 декабря. Как сообщал сам глава промоушена, на шоу пройдут сразу три титульных поединка. При этом на данный момент анонсированы лишь два из них: обладательница титула в наилегчайшем весе Аманда Нуньес сразится с Жермейн де Рандами, а полулегковес Макс Холлоуэй померится силами с Алексом Волкановски.

При этом место Фергюсона готов занять Леонарду Сантос. 39-летний бразилец имеет в своём активе серию из 11 побед подряд, причём семь из них были одержаны в UFC. В основном он дрался с атлетами средней руки, но расправился и с несколькими прославленными спортсменами. Так, в 2016 году он взял верх над крепким Адриано Мартинсом, а годом ранее нокаутировал Кевина Ли.

«Те, кого называют претендентами на бой с Нурмагомедовым, ранее уже уступали мне. Например, Кевин Ли. Я обладаю набором навыков, которые могут доставить сложности Хабибу Нурмагомедову. Дана Уайт, отдай мне этот поединок», — написал Сантос на своей странице в Twitter.

На протяжении последних нескольких недель вновь активно обсуждается возможный поединок между Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером. Впервые слухи о его организации появились осенью 2018-го, но были опровергнуты Уайтом: президент лично заявил, что не заинтересован в проведении этой битвы.

Впоследствии ажиотаж вокруг данного сражения подогревался обеими сторонами, но в сентябре Сен-Пьер признался, что потерял к нему интерес. Он сказал, что отлично чувствует себя «на пенсии» и не готов возобновлять карьеру ради схватки с Нурмагомедовым. Новые спекуляции на эту тему спровоцировал сам Уайт, заявивший, что всерьёз обдумывает возможность устроить встречу Хабиба с Жоржем и намерен обсудить этот вопрос с канадцем.

Однако в команде Сен-Пьера считают, что ему не стоит возвращаться в октагон. Об этом заявил Арнольд Аллен, который имеет в своём активе серию из шести побед подряд в UFC.

«Хотел бы, чтобы он оставался на пенсии. Потому что он единственный боец, не подпортивший свой имидж, которого я могу вспомнить. Как по мне, так он лучший из лучших. На этот счёт у меня нет сомнений. Но если он вернётся и продолжит драться, это просто ненужный риск», — цитирует Аллена Daily Star.

При этом он признался, что не удивится, если Сен-Пьер вновь войдёт в октагон.

«Он по-прежнему часто ходит в спортзал. Но он же мастер боевых искусств. Он хочет продолжать тренироваться и совершенствовать свою технику и мастерство. Думаю, сейчас к поединкам душа у него не лежит. По крайней мере, я на это надеюсь», — заключил Аллен.

Противники для Макгрегора и Минакова

Уже в конце октября Виталий Минаков может вернуться в октагон. 24 августа экс-чемпион Bellator одержал свою первую победу после возвращения в американский промоушен, нокаутировав ветерана UFC Тимоти Джонсона за 105 секунд. При этом изначально его соперником должен был стать Хави Айяла, но он в самый последний момент отказался от боя.

Судя по всему, в промоушене очень заинтересованы в проведении этой битвы и намерены во что бы то ни стало столкнуть оппонентов друг с другом. Бой между Минаковым и Айялой назначен заново, но на это раз он запланирован в рамках турнира Bellator 232. Мероприятие пройдёт 26 октября в американском городе Анкасвилле, а в главном поединке сразятся действующий чемпион в полусреднем весе Рори Макдональд и Дуглас Лима.

Стоит отметить, что на данный момент в активе Минакова значатся 22 победы при всего лишь одном поражении. В феврале россиянин уступил единогласным решением судей Чейку Конго и не смог с ходу включиться в борьбу за титул Bellator в тяжёлом весе. При этом в числе его «жертв» фигурируют такие известные атлеты, как Антонио Бигфут Силва, Александр Волков и Тони Джонсон.

Что касается Айялы, то за свою карьеру он одержал победу в 11 схватках, уступив в семи, но имеет несколько поводов для гордости. Например, в ноябре 2016-го он всего за 16 секунд нокаутировал россиянина Сергея Харитонова, а два года спустя отправил на настил экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира.

Если дата возвращения Минакова в клетку уже официально объявлена, то время и место проведения следующей битвы Конора Макгрегора по-прежнему неизвестны. На протяжении полугода в СМИ просачиваются различные слухи относительно будущего соперника ирландца, однако официального подтверждения им пока не находится.

При этом тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Джон Кавана признался, что хотел бы увидеть поединок между Макгрегором и Фрэнки Эдгаром.

«Думаю, к этому шло, когда Конор переходил в полулёгкий вес. Он экс-чемпион (в лёгком весе. — RT), отличный боец. Да, лично мне очень хотелось бы в текущем году, если это возможно, увидеть его поединок с Фрэнки Эдгаром. И второй — в 2020-м», — приводит слова специалиста MMA Fighting.

Планам Каваны может помешать то, что в последние годы Эдгар выступал в полулёгком весе, а в ближайшее время и вовсе опустится на категорию ниже. Таким образом, одним из препятствий в организации схватки может стать определение весовой категории, ведь Макгрегор вряд ли вновь решится сбросить до 66 кг.

«У Фрэнки стиль, которому трудно что-то противопоставить. Но при этом он относительно хорошо нам знаком... Он некрупный, быстрый, резво работает руками, отлично борется. Но Эдгар со всеми успел сразиться. Он побеждал таких легендарных бойцов, как Би Джей Пенн и так далее», — заключил Кавана.

Визит президента Хорватии

Пока Дэниел Кормье готовится к бою-реваншу, Стипе Миочич продолжает праздновать возвращение чемпионского титула. На турнире UFC 241 американец хорватского происхождения нокаутировал своего визави и во второй раз в карьере утвердился в статусе сильнейшего тяжеловеса Абсолютного бойцовского чемпионата.

Выступление Миочича настолько впечатлило фанатов на его исторической родине, что с бойцом пожелала встретиться президент Хорватии. Колинда Грабар-Китарович лично прилетела в Кливленд и не только пообщалась с действующим чемпионом UFC, но и провела тренировку.

«Президент Хорватии Колинда приехала в Кливленд и задержалась, чтобы навестить меня. Какая честь! У неё классный хук слева! Спасибо, Хорватия, что всегда меня поддерживаешь. Всех люблю», — написал Миочич в Instagram.