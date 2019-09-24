Призыв Фергюсона, последний бой Кормье и Нурмагомедов в Книге рекордов России: что обсуждают в мире UFC

Первый номер рейтинга лёгкого веса UFC Тони Фергюсон призвал руководство промоушена организовать ему бой с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 245, который состоится 14 декабря 2019 года. При этом Дастин Порье также не против выйти в октагон против «Эль Кукуя», если желающий провести следующий бой в России Хабиб откажется от схватки. Между тем Абдулманап Нурмагомедов попал в российскую Книгу рекордов, а Дэниел Кормье заявил, что возможный реванш против Стипе Миочича станет последним поединком в его карьере.

Заявление Фергюсона и готовность Дастина

Спустя более двух недель после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби, российский боец остаётся в центре внимания мира смешанных единоборств. Ещё до схватки непобеждённый чемпион говорил о желании провести ещё один поединок в конце 2019 года.

Больше всех на эту тему говорит действующий первый номер рейтинга лёгкого веса UFC. На данный момент Тони Фергюсон является главным претендентом на чемпионское звание и намерен получить свой шанс в самое ближайшее время. Американец неоднократно обращался к руководству промоушена через социальные сети, в надежде заставить Дану Уайта организовать ему сражение с Нурмагомедовым.

«Уверен, что мы сможем найти немного места для старого доброго олуха Нурмагомедова. Дана Уайт, пусть это произойдёт 14 декабря», — написал Фергюсон на своей странице в социальной сети Twitter.

Судя по всему, теперь слово остаётся за Нурмагомедовым. Сам Уайт уже неоднократно заявлял, что считает Фергюсона главным претендентом на пояс и намерен организовать битву между спортсменами. При этом её время и место будут согласованы с Хабибом, а Тони придётся согласиться на выдвинутые ему условия. Недавно россиянин выразил уверенность в том, что его следующий бой пройдёт в России, однако не стоит исключать выступление россиянина на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе, запланированном на 14 декабря.

«Я думаю, что это (проведение боя Нурмагомедова в России. — RT) реально! Смотрю, какими темпами развивается UFC в стране, и уже есть все предпосылки, что такой турнир возможен. Шоу в Абу-Даби проходило примерно в том же часовом поясе, а результаты по продаже платных трансляций были очень удачными. Поэтому, думаю, следующий шаг для Хабиба — это именно бой в России», — цитирует пресс-служба M-1 Global российского тяжеловеса Александра Волкова.

Но если Нурмагомедов не захочет драться в Неваде, то Фергюсон вполне сможет побиться с другим. О своём желании помериться силами с «Эль Кукуем» уже заявил бывший претендент на титул Дастин Порье. Так, он оставил свой комментарий под сообщением с призывом организовать встречу с Хабибом.

«Если он (Хабиб. — RT) не сможет, то это сделаю я», — написал Порье.

Тем не менее, сам Фергюсон вряд ли согласится на подобное предложение. Он уже достаточно долго ждал своего шанса сразиться с Нурмагомедовым и не захочет ставить его на кон в битве с таким опасным противником. Безусловно, он превосходит Дастина в большинстве аспектов, но в смешанных боевых искусствах зачастую всё может решить один удар. Кроме того, победа не даст Тони никаких дивидендов и лишь отсрочит возможную встречу с Хабибом, в то время как поражение может поставить крест на его чемпионских амбициях.

Оппоненты для Нурмагомедова и уверенность тренера Сен-Пьера

Фергюсон уже давно считается одним из самых опасных соперников для Нурмагомедова. Это подтверждали как многие эксперты, так и отец россиянина Абдулманап. Но, как считает легковес Дэн Хукер, в дивизионе присутствует ещё несколько спортсменов, которые смогли бы навязать серьёзную борьбу Хабибу.

«Считаю, что весь этот вид спорта сводится к тому, как мы сочетаемся с точки зрения стилей. Мне кажется, что на данный момент Гэтжи — худший противник для Нурмагомедова. Полагаю, что Джастин, Дональд Серроне и Кевин Ли доставили бы ему массу трудностей», — заявил Хукер BJPenn.com.

Также на данную тему высказался один из ведущих тренеров зала Tristar Gym Фирас Захаби. Как заявил наставник Жоржа Сен-Пьера в эфире YouTube-канала ReRooted, на данный момент есть всего два бойца лёгкого дивизиона, способных на равных сражаться с Нурмагомедовым.

«Он (Нурмагомедов. — RT) лучший легковес в истории. Единственный опасный соперник — Тони Фергюсон. Потому что он хорош в джиу-джитсу. Он очень агрессивен из положения снизу, он умеет вставать из партера в стойку. Ислам Махачев тоже опасен, но поскольку он тренируется с Хабибом, то боя между ними не будет. Это два человека, которые уже сейчас имеют шансы победить Нурмагомедова», — цитирует Захаби Allboxing.

Кроме того, специалист поделился мнением о возможном сражении между Нурмагомедовым и Сен-Пьером. По словам Захаби, Хабиб является его любимым бойцом из тех, кого он не тренирует, но Жорж представляется ему более разносторонним атлетом и превосходит своего визави в стойке.

«Если бы Жорж решил вести бой в безопасной манере, чего я не ждал бы, то он мог бы перестрелять Хабиба ногами. Его шансы повалить на спину Нурмагомедова настолько же велики, как и у его оппонента. Плюс он более гладко подготавливает тейкдауны», — отметил Захаби.

Как считает специалист, у Нурмагомедова могут возникнуть серьёзные проблемы с переводом на канвас такого противника, как Сен-Пьер.

«Хабиб выполняет тейкдауны с очень низким захватом. Это очень тяжело сделать на таком массивном и сильном оппоненте как Жорж. Преимущество в стойке обеспечит Сен-Пьеру доминирование в борьбе», — заключил Захаби.

Мнение Масвидаля

Также в своём уважении к Нурмагомедову признался один из самых обсуждаемых бойцов UFC на данный момент. Хорхе Масвидаль рассказал о своём будущем сражении с Нэйтом Диасом на турнире в Нью-Йорке и сравнил Хабиба с действующим чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом.

«Мне назвали несколько имён, среди которых был Усман. Я дал своё согласие, но он отказался. Тогда ему пригрозили, что, если он не будет драться, то у него отберут пояс. После нигериец позвонил и сказал, что готов, но в этот момент было уже поздно. Ему ответили: «У нас есть Нэйт Диас, который действительно хочет биться», — заявил американец The Bloody Elbow.

Также третий номер полусреднего веса считает, что нигериец плох в ударной стойке и провёл сравнение между Усманом и Нурмагомедовым.

«Он не наносит ударов, даже когда у него есть такой шанс, и его соперник уже лежит на настиле. Он бездействует. Не то, чтобы я не уважал борцов. Я хорошо отношусь к их сообществу. Например, к Хабибу, потому что он всегда пытается победить досрочно, старается работать руками и идти на удушающие», — сказал Масвидаль.

Рекорд Нурмагомедова-старшего и последний бой Кормье

В то время как Хабиб продолжает восстанавливать силы после схватки с Дастином Порье, его отец пожинает плоды своих трудов. Так, Абдулманап Нурмагомедов был включён в Книгу рекордов России как тренер с наибольшим числом воспитанником, ставших чемпионами мира по самбо. Судя по информации на официальном сайте проекта, на данный момент таковых набралось уже 18 человек.

В скором времени заняться тренерской деятельностью может и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье. В августе он уступил нокаутом Стипе Миочичу и потерял титул в тяжёлом весе, после чего всерьёз задумался о завершении карьеры. Но, как оказалось позднее, решил отложить уход из спорта ради реванша.

На данный момент дата поединка остаётся неизвестной, однако ясно, что он станет последним в карьере прославленного атлета. Так, сам Кормье заявил, что повесит перчатки на гвоздь вне зависимости от результата боя.

«Я снова подерусь с этим парнем... Моим соперником должен быть Стипе. Остальные не имеют для меня значения. Этот поединок станет для меня последним», — признался Кормье ESPN.

Он сказал, что не собирается умолять Миочича о реванше и надеется на добросовестность своего оппонента. По его словам, Стипе должен поступить так же, как ранее он сам, и согласиться на ответную встречу.

«Мы повторим это. Настоящая вражда между тяжеловесами идёт на пользу спорту, думаю, именно это сейчас происходит между мной и Стипе. Я намерен вернуться и закончить работу», — заключил Кормье.

Ранее спортсмены дважды встречались друг с другом в октагоне. В июле 2018 года на турнире UFC 226 Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде. Так, Дэниел не только стал одним из семи бойцов в истории UFC, владевших титулами в двух весовых категориях, но и прервал победную серию Стипе из шести схваток.

Реванш состоялся на шоу UFC 241 и стал одним из самых захватывающих в истории тяжёлого дивизиона. На протяжении трёх раундов Миочич серьёзно уступал своему визави, но в четвёртом сумел организовать невероятный камбэк и одержать победу техническим нокаутом.