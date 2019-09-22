Тренер считает, что Махачев может победить Нурмагомедова

Фирас Захаби, являющийся тренером экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, порассуждал на тему соперников, которые могли бы выиграть бой у непобеждённого обладателя титула в лёгком дивизионе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Единственный опасный соперник — это Тони Фергюсон, потому что он хорош в джиу-джитсу. Ислам Махачев тоже опасен, но поскольку он тренируется с Хабибом, то поединка между ними не будет. Это два человека, которые имеют шансы победить Нурмагомедова уже сейчас», — цитирует Захаби Allboxing.ru.

В настоящее время в послужном списке Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что российский боец Волков настроен стать чемпионом UFC.