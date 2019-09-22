Тренер считает, что Махачев может победить Нурмагомедова
«Единственный опасный соперник — это Тони Фергюсон, потому что он хорош в джиу-джитсу. Ислам Махачев тоже опасен, но поскольку он тренируется с Хабибом, то поединка между ними не будет. Это два человека, которые имеют шансы победить Нурмагомедова уже сейчас», — цитирует Захаби Allboxing.ru.
В настоящее время в послужном списке Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках на профессиональном уровне.
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