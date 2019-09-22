Российский боец Волков настроен стать чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил, что мотивирован стать чемпионом организации.

«Я был чемпионом М-1, становился чемпионом Bellator, теперь мне остался один пояс в копилку, чтобы оставить значимый след в истории. Я мотивирован, и никакие поражения, которые случались до этого, на следующий бой не повлияют», — приводит слова Волкова пресс-служба М-1 Global.

В следующем поединке, который состоится 9 ноября в Москве, россиянин встретится с бразильцем Джуниором дос Сантосом.

Ранее эксперт заявил, что вероятность боя Нурмагомедова и Сен-Пьера уменьшается с каждым днём.