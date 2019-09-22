Эксперт заявил, что вероятность боя Нурмагомедова и Сен-Пьера уменьшается с каждым днём

Глава организации по смешанным единоборствам Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что с каждым днём шансы на проведение встречи между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером и обладателем титула организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым уменьшаются.

«С каждым днём вероятность этого поединка всё меньше и меньше. Сен-Пьер моложе не становится, пока он интересен и может создать проблемы Нурмагомедову. Но сможем ли мы сказать так же через год-полтора? Сомневаюсь, у него будет слишком долгий простой, он может не решиться», — цитируют Гаджиева «Известия».

Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз утверждал, что приоритетным вариантом для россиянина является бой именно с Сен-Пьером.

Ранее Фергюсон потребовал от президента UFC бой с Нурмагомедовым.