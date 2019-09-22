Фергюсон потребовал от президента UFC бой с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту с требованием организовать поединок с российским чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон опубликовал в Twitter фото окровавленных соперников и добавил, что среди них найдётся место и для Хабиба Нурмагомедова.

«Уверен, среди них найдётся место и для старого доброго Хабиба. Дана Уайт, организуй это! 14 декабря, только чемпионы», — написал американец в соцсети.

После победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье Дана Уайт назвал Фергюсона следующим соперником россиянина.

Ранее президент UFC заявил, что бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером возможен.