Президент UFC: бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером возможен
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«Бой Хабиба с Фергюсоном принадлежит к тем поединкам, которые должны случиться. Мы пробовали организовать их встречу четыре раза. Надеюсь, нам удастся сделать это теперь», — приводит слова президента UFC MMA Fighting.
По его словам, бой Нурмагомедова и Фергюсона имеет смысл, но многое будет зависеть от американца, который, как отметил Уайт, уже несколько раз отказывался от возможности сразиться с россиянином.
«Что касается возможной встречи Нурмагомедова с Сен-Пьером, то она тоже может произойти. Если Фергюсон не сможет выйти на бой, я буду заинтересован в разговоре с Сен-Пьером», — сказал Уайт.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее экс-чемпион UFC Мэтт Серра назвал двух бойцов, способных победить Нурмагомедова.