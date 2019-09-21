Президент UFC: бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером возможен

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не исключает проведения поединка между действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Жоржем Сен-Пьером в том случае, если в очередной раз сорвётся бой чемпиона с американцем Тони Фергюсоном.
Президент UFC: бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером возможен
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«Бой Хабиба с Фергюсоном принадлежит к тем поединкам, которые должны случиться. Мы пробовали организовать их встречу четыре раза. Надеюсь, нам удастся сделать это теперь», — приводит слова президента UFC MMA Fighting

По его словам, бой Нурмагомедова и Фергюсона имеет смысл, но многое будет зависеть от американца, который, как отметил Уайт, уже несколько раз отказывался от возможности сразиться с россиянином.  

«Что касается возможной встречи Нурмагомедова с Сен-Пьером, то она тоже может произойти. Если Фергюсон не сможет выйти на бой, я буду заинтересован в разговоре с Сен-Пьером», — сказал Уайт.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее экс-чемпион UFC Мэтт Серра назвал двух бойцов, способных победить Нурмагомедова.

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