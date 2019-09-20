Экс-чемпион UFC Серра назвал двух бойцов, способных победить Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Мэтт Серра рассказал, кто, по его мнению, способен победить действующего обладателя титула организации в лёгком весе — россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Сразу вспоминаются два имени. Во-первых, Брайан Ортега. Он жёсткий парень и сражается до самого конца. Во-вторых, Джастин Гэтжи. Он мощный парень, у него всё в порядке с кардио. У него крепкие кулаки», — приводит слова Серры BJPenn.

По его мнению, в бою многое будет зависеть от стиля. Кроме того, Серра считает, что никто не способен одолеть Гэтжи.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее экс-чемпион UFC Эдди Альварес заявил, что не считает Нурмагомедова непобеждённым бойцом.