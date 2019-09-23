Тренер сравнил Сен-Пьера и Нурмагомедова

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Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, сравнил своего подопечного с обладателем титула в лёгком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Жорж целостнее. Его шансы повалить Хабиба на спину настолько же велики, как и шансы Хабиба повалить Жоржа на спину. Плюс, он более гладко подготавливает тейкдауны. Жорж очень опытен в подготовке тейкдауна ударами. Хабиб выполняет их с очень низким захватом. Это сделать тяжело на таком массивном и сильном сопернике как Жорж. Преимущество в стойке обеспечит Сен-Пьеру доминирование в борьбе», — цитирует Захаби Allboxing.ru.

Жорж Сен-Пьер завершил карьеру в 2019 году. Менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что хотел был поединка россиянина с канадским бойцом.

Ранее тренер заявил, что Махачев может победить Нурмагомедова.

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