Отец Нурмагомедова включён в Книгу рекордов России

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, включён в Книгу рекордов России.
Отец Нурмагомедова включён в Книгу рекордов России
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов России, Абдулманап Нурмагомедов получил награду от организации как самый успешный тренер по боевому самбо с наибольшим количеством воспитанников.

Он также является тренером своего сына Хабиба Нурмагомедова, который в ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее тренер Фирас Захаби сравнил Жоржа Сен-Пьера и Хабиба Нурмагомедова.

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