Аналог The Ultimate Fighter, контракты с промоушенами и допинг-контроль: какую стратегию UFC стоит выбрать в России

За последние годы UFC обрёл большую популярность в России: увеличилось число отечественных атлетов, шоу прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Крупнейшему ММА-промоушену планеты не стоит останавливаться на достигнутом и следует продолжить закрепляться на российском рынке. Какая стратегия была бы наилучшей для UFC в России — в материале RT.

Партнёрские отношения с другими российскими промоушенами

Несмотря на тот факт, что в ноябре в России состоится уже третий турнир под эгидой UFC, на данный момент промоушен связывает со страной лишь офис в Москва-Сити, а также партнёрство с M-1 Global. В июне 2018 года стороны подписали соглашение, согласно которому российская организация официально стала подготовительной площадкой для Абсолютного бойцовского чемпионата.

Безусловно, сотрудничество со старейшим российским промоушеном является важным шагом в завоевании рынка, но явно недостаточным. При всём уважении к M-1 Global, он уже давно не является однозначным лидером в стране, как минимум на равных сражаясь за аудиторию с Fight Nights и ACA. Поэтому контракт с детищем Вадима Финкельштейна не может стать гарантией того, что все талантливые отечественные атлеты непременно окажутся в UFC.

В связи с этим UFC необходимо продолжить распространять своё влияние в России и постараться договориться о сотрудничестве и с другими отечественными промоушенами. На данный момент и Fight Nights, и ACA переживают не лучшие времена, о чём явно свидетельствует число проводимых ими шоу.

Так, сейчас в активе Fight Nights значится всего три турнира в 2019 году, что является для них крайне мизерной цифрой. При этом на октябрь запланировано сразу два шоу, а до конца года Камил Гаджиев несомненно проведёт ещё несколько, но показатели всё равно далеко не те, что были два года назад. Для сравнения, в 2017-м промоушен организовал 25 мероприятий.

Таким образом, контракт с UFC мог бы стать для Fight Nights и ACA взаимовыгодным сотрудничеством. Организации получили бы солидную поддержку со стороны Даны Уайта и компании, а их бойцы — осязаемый шанс попасть в главную лигу планеты.

Аналог шоу Dana White’s Contender Series

Вторым этапом развития UFC в России может стать проведение аналога шоу Dana White’s Contender Series, в рамках которого функционер лично посещает турниры региональных промоушенов в поисках талантливых атлетов. Несомненно, для этого Абсолютном бойцовскому чемпионату также необходимо иметь соглашение с организациями, но необязательно фактически делать их подготовительными площадками. Это может облегчить задачу и сделать экспансию менее затратной и сложновыполнимой.

Кроме того, сам Уайт уже намекнул, что был бы не прочь посетить с визитом Россию. Об этом он заявил на пресс-конференции после турнира UFC 242 в Абу-Даби. Правда, конкретных сроков он не назвал. Президент сослался на усталость, вызванную перелётом из Китая в ОАЭ.

Проведение подобного шоу в России могло бы решить сразу несколько задач. Во-первых, организовать дополнительный приток перспективных спортсменов в UFC, во-вторых, помочь самим бойцам избежать препятствий на пути в крупнейший ММА-промоушен мира, а в-третьих, спровоцировать рост популярности смешанных единоборств в стране. В настоящий момент болельщикам приходится ограничиваться исключительно просмотром турниров и видеороликов на YouTube-каналах, а дополнительный медиаконтент лишь подогрел бы интерес.

Аналог шоу The Ultimate Fighter

Однако необходимо учитывать, что идея Dana White’s Contender Series может не особо подойти России. Причина в том, что, по регламенту шоу, президент UFC лично посещает мероприятия региональных организаций, но ему будет крайне неудобно постоянно летать на другой континент. В связи с этим, число таких поездок может сократиться до минимума, что практически нивелирует весь положительный эффект данной задумки.

В связи с этим, оптимальным вариантом может стать проведение в стране собственного сезона шоу The Ultimate Fighter, в рамках которого поделённые на две команды атлеты борются за контракт с UFC. Впервые оно было организовано в 2005 году и с тех пор подарило миру огромное количество прославленных бойцов. Достаточно вспомнить экс-чемпионов Форреста Гриффина, Рашада Эванса, Мэтта Серру, Майкла Биспинга и Камару Усмана, а также Тони Фергюсона, Райана Бейдера, Роя Нельсона и других. Не исключено, что история нового Нурмагомедова начнётся именно с победы в таком мини-турнире.

По регламенту шоу, каждую из команд возглавляет один опытный наставник — из действующих бойцов UFC. Пригласив на эту роль Хабиба или другого прославленного россиянина, промоушен мог бы сходу обеспечить огромный интерес к его трансляции. Кроме того, сам Уайт будет избавлен от постоянных перелётов в Россию. Шоу не предполагает его обязательного участия, а его место вполне мог бы занять вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский.

Унифицированную система рейтингов

Данный аспект также является крайне важным в плане возможного сообщения между российскими промоушенами и UFC. На данный момент в M-1 Global единственной гарантией продвижения в американскую организацию является завоевание пояса, однако эта система является неидеальной. Достаточно обратить внимание на тяжёлый дивизион, в котором так и не появилось чемпиона после ухода Александра Волкова.

Тем не менее в случае сотрудничества исключительно между UFC и M-1 Global, такой регламент имеет право на существование. Но в случае заключения контрактов с другими промоушенами его следует пересмотреть. Организациям будет необходимо разработать общую систему рейтингов, а также определённых условий, при выполнении которых спортсмен имеет право отправиться покорять США.

Таким образом, бойцы будут понимать, насколько далеко они находятся от заключения контракта с UFC, а сам промоушен сможет заблаговременно готовиться к их визиту. Это касается как подбора возможных соперников, так и раскрутки будущих поединков.

Допинг-контроль

Одной из важнейших проблем смешанных единоборств в России является отсутствие процедуры допинг-контроля среди спортсменов. В современном мире борьба с применением запрещённых веществ считается обязательным условием для обеспечения честной конкуренции, но в отечественном ММА вопрос с этим до сих пор не решён. Причём глава Fight Nights Камил Гаджиев говорил о желании начать сотрудничество с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но пока конкретных действий предпринято не было.

Отсутствие допинг-контроля порождает сразу несколько проблем, негативно влияющих как на самих бойцов, так и на промоушены. Полагаясь на честное слово спортсменов, организация зачастую получает на выходе поединок, в котором чистый атлет оказывается в проигрышном положении. Его оппонент может не придерживаться таких же правил, в результате чего результат схватки будет практически предрешён ещё до её начала. Даже если руководство сумеет разобраться в ситуации и дисквалифицирует нарушителя, то вряд ли сможет компенсировать его визави как имиджевые потери, так и ущерб здоровью.

При этом может возникнуть ситуация, когда боец будет показывать высокие результаты в России, осознанно или случайно употребляя допинг, а затем —отстранён при попытке перехода в UFC. Совсем недавно «жертвой» USADA стал Иван Штырков, за своё идеальное телосложение получивший на родине прозвище «Уральский Халк». Он уже подписал контракт с промоушеном и был готов дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге, но сдал положительный тест. Сам атлет признался, что использовал вещества в медицинских целях, но ему это не сильно помогло.