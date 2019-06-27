UFC расторгла контракт с бойцом Штырковым после проваленного допинг-теста
- ©пресс-служба RCC
Как сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил», сразу после подписания контракта с UFC Штырков сдал допинг-тест, результат которого был атипичным. После вскрытия пробы В, которая была изучена более детально, в крови спортсмена были обнаружены остатки вещества, помогающего наращивать мышечную массу.
Согласно правилам UFC, боец может быть наказан за все препараты, которые принимал в течении года до подписания контракта с организацией. Сообщается, что Штырков не стал ждать вердикта дисциплинарной комиссии и расторг контракт по обоюдному согласию. В UFC россиянин не провёл ни одного боя.
Ранее сообщалось, что боец UFC провалил допинг-тест из-за средства для роста волос.