Бразильский боец вызвал на бой Нурмагомедова

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На поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым появился новый претендент.
Бразильский боец вызвал на бой Нурмагомедова
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Бойцы, которые считаются претендентами на бой с Хабибом, ранее проигрывали мне (Кевин Ли, к примеру). У меня есть навыки, за счёт которых я смогу усложнить жизнь Хабибу Нурмагомедову. Дана Уайт, дай мне этот бой!» — написал боец UFC Леонарду Сантос в Twitter и прикрепил вариант афиши возможного поединка.

На счету 39-летнего бразильца 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед.

Ранее член команды Сен-Пьера призвал канадца не проводить бой с Нурмагомедовым.

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