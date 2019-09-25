Член команды Сен-Пьера призвал канадца не проводить бой с Нурмагомедовым
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«Мне бы хотелось, чтобы он оставался на пенсии. Он единственный, кто не запятнал своего наследия. Для меня он лучше всех, не сомневаюсь в этом. Но если он вернётся и продолжит драться, то это будет ненужный риск. Но не удивлюсь, если Сен-Пьер вернётся. Он мастер смешанных единоборств. Жорж хочет продолжать тренировки и совершенствовать технику и навыки», — цитирует Аллена Daily Star.
Жорж Сен-Пьер завершил карьеру в 2019 году. Менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что хотел бы проведения поединка с канадцем после победы россиянина над Дастином Порье на UFC 242.
Ранее боец UFC Масвидаль выказал уважение Нурмагомедову.