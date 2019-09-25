Член команды Сен-Пьера призвал канадца не проводить бой с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Арнольд Аллен, член команды экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, призвал канадского бойца не возобновлять карьеру ради поединка с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Член команды Сен-Пьера призвал канадца не проводить бой с Нурмагомедовым
  • © @khabib_nurmagomedov / Twitter

«Мне бы хотелось, чтобы он оставался на пенсии. Он единственный, кто не запятнал своего наследия. Для меня он лучше всех, не сомневаюсь в этом. Но если он вернётся и продолжит драться, то это будет ненужный риск. Но не удивлюсь, если Сен-Пьер вернётся. Он мастер смешанных единоборств. Жорж хочет продолжать тренировки и совершенствовать технику и навыки», — цитирует Аллена Daily Star.

Жорж Сен-Пьер завершил карьеру в 2019 году. Менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что хотел бы проведения поединка с канадцем после победы россиянина над Дастином Порье на UFC 242.

Ранее боец UFC Масвидаль выказал уважение Нурмагомедову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить