Член команды Сен-Пьера призвал канадца не проводить бой с Нурмагомедовым

Арнольд Аллен, член команды экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, призвал канадского бойца не возобновлять карьеру ради поединка с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне бы хотелось, чтобы он оставался на пенсии. Он единственный, кто не запятнал своего наследия. Для меня он лучше всех, не сомневаюсь в этом. Но если он вернётся и продолжит драться, то это будет ненужный риск. Но не удивлюсь, если Сен-Пьер вернётся. Он мастер смешанных единоборств. Жорж хочет продолжать тренировки и совершенствовать технику и навыки», — цитирует Аллена Daily Star.

Жорж Сен-Пьер завершил карьеру в 2019 году. Менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что хотел бы проведения поединка с канадцем после победы россиянина над Дастином Порье на UFC 242.

Ранее боец UFC Масвидаль выказал уважение Нурмагомедову.