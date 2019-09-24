Боец UFC Масвидаль выказал уважение Нурмагомедову

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Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль выказал уважение чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову за желание побеждать соперников досрочно.
Боец UFC Масвидаль выказал уважение Нурмагомедову
  • © khabib_nurmagomedov
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«Очень уважаю Нурмагомедова. Он всё время стремится побеждать досрочно. Он старается работать руками и готовить удушающие приёмы», — цитирует Масвидаля MMAMania.

Хабиб Нурмагомедов провёл две защиты титула чемпиона в лёгком весе. Сначала россиянин болевым приёмом победил ирландца Конора Макгрегора, а затем удушающим захватом заставил сдаться американца Дастина Порье.

Ранее тренер Нурмагомедова заявил, что россиянину не нужны специальные спарринг-партнёры.

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