Тренер Нурмагомедова заявил, что россиянину не нужны специальные спарринг-партнёры

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Наставник российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что нынешняя команда бойца хорошо справляется со своей работой.
Тренер Нурмагомедова заявил, что россиянину не нужны специальные спарринг-партнёры
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«Хабибу не нужен специальный спарринг-партнёр. У него есть всё необходимое для полноценных тренировок в каждой области. Командой покрыты все виды единоборств», — заявил Мендес AKA Fight News.

В последнем бою, который состоялся 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби, Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул в лёгком весе. Ожидается, что следующим соперником россиянина станет Тони Фергюсон.

Ранее в Bellator заявили, что пустят Макгрегора в качестве зрителя на свой турнир в Дублине.

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