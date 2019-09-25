Фёдор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России

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Президент Bellator Скотт Кокер заявил о намерении провести в России турнир организации, главным боем которого станет поединок с участием Фёдора Емельяненко.
Фёдор Емельяненко выступит на турнире Bellator в России
  • РИА Новости

«Россия — интересная территория. У нас имеется несколько предложений. Я действительно считаю, что Фёдор Емельяненко выступит в России и это совпадёт с запуском Bellator», — написал Кокер в Twitter.

Последний поединок российского бойца состоялся в январе. Тогда Емельяненко уступил нокаутом чемпиону организации в тяжёлом весе американцу Райану Бэйдеру.

Ранее боец дос Сантос рассказал, сможет ли Нурмагомедов достичь уровня величия Емельяненко.

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