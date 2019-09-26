Боец UFC Гэтжи считает, что Нурмагомедов не удержит его в партере

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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи уверен, что в возможном поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым он мог бы избежать ошибок предшественников.
Боец UFC Гэтжи считает, что Нурмагомедов не удержит его в партере
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«Я буду наносить тяжёлые удары, в основном правой. Я обладаю самой опасной мощью в лёгком весе. Уверен, Серроне до сих пор хромает от моих лоукиков. Каждый раз, когда Хабиб будет пытаться валить меня в партер, я буду перекатываться так, как он не видел за всю свою жизнь. Он всегда боролся с вольниками, которые не отдают спину, потому что этого нельзя делать без потери очков. Но у нас в США иные правила, у нас фолк-стайл, я в основном по этим правилам боролся. Ты меня не удержишь в партере, я встану на ноги. Давить на соперника с той же силой — вот как нужно останавливать тейкдауны», — заявил Гэтжи в подкасте UFC Unfiltered.

В последнем бою американец нокаутировал соотечественника Дональда Серроне. Всего на счету Гэтжи 21 победа на профессиональном уровне и два поражения, одно из которых в поединке с Дастином Порье, уступившим 7 сентября Нурмагомедову на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Ранее менеджер рассказал, когда Нурмагомедов проведёт следующую защиту титула.

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