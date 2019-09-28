Мурадов победил в своём дебютном бою в UFC
Узбекский боец смешанного стиля Махмуд Мурадов одолел итальянца Алессио ди Кирико в своём дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
- © Vit Cerny/CTK
- globallookpress.com
Мурадов победил единогласным решением судей.
Бой прошёл на турнире UFC Fight Night 160 в Копенгагене.
Для Мурадова эта победа стала 24-й в MMA.
Ранее Мурадов назвал Фёдора Емельяненко легендой.
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