Мурадов победил в своём дебютном бою в UFC

Узбекский боец смешанного стиля Махмуд Мурадов одолел итальянца Алессио ди Кирико в своём дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Мурадов победил единогласным решением судей.

Бой прошёл на турнире UFC Fight Night 160 в Копенгагене.

Для Мурадова эта победа стала 24-й в MMA.

Ранее Мурадов назвал Фёдора Емельяненко легендой.