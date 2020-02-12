«Мне казалось, стоят настоящие морозы»: Мурило о тёплой зиме в Москве, встрече с Роналду, отъезде Смолова и опыте Сёмина

Дебют в Лиге чемпионов стал для защитника «Локомотива» Мурило Серкейры одним из ярчайших событий в карьере, причём Криштиану Роналду впечатлил его в очных противостояниях меньше, чем Пауло Дибала. Об этом в интервью RT на Кубке Париматч Премьер в Катаре заявил сам бразильский футболист. Он признался, что остался под впечатлением от московского снегопада и не понимает, почему нынешнюю зиму в России называют тёплой. Футболист также оценил решение Фёдора Смолова перейти в «Сельту» и не исключил, что когда-нибудь примерит майку сборной России.

«С первого дня в России Гилерме взял под своё крыло»

— Вы в «Локомотиве» уже полгода. Успели адаптироваться?

— Как сейчас помню день, когда приехал в Москву. Было лето, на улице стояла жара. За эти полгода я действительно полностью привык к жизни в России. Могу сказать, что процесс адаптации завершён, теперь чувствую себя абсолютно нормально.

— В одном из интервью вы сказали, что поначалу «страдали в России». К чему было особенно нелегко привыкнуть?

— Точно не говорил такого, видимо, перевод был неточным. Что касается трудностей, то, когда настали холода и пришлось играть при минусовой температуре, чувствовал себя не в своей тарелке. Но сам не ожидал, что настолько быстро привыкну к таким условиям. Думал, мороз будет мне мешать, а всё оказалось не так страшно. Поначалу к этому оказался не готов.

— В этом году зима в России крайне тёплая. Успели увидеть снег?

— Это вы думаете, что тепло. Мне-то было очень холодно (смеётся). Понимаете, мне ведь не с чем сравнивать. В Москве казалось, что стоят настоящие морозы. И только от вас сейчас узнал, что это ещё не самое страшное. Помню, увидел свой первый снег во время тренировки в Баковке. Это было нечто магическое, волшебное. Честно говоря, в юности мечтал посетить страну, где идёт снег, мне всегда было любопытно посмотреть на него. В этом плане повезло оказаться в России. Теперь смело могу назвать снегопад очень красивым природным явлением, которое меня очаровало.

— Насколько сложно вам было привыкнуть к такому мегаполису как Москва? Вы ведь родились в небольшом городе.

— Да, действительно, но в детстве я регулярно ездил со своей командой в большие бразильские города. Поэтому опыт жизни в мегаполисах у меня имеется. Я привык к таким местам, и переезд в столицу России проблемой не стал. Тем не менее я могу назвать Москву самым большим и живым городом, в котором когда-либо был. Город никогда не спит и всегда находится в движении.

— Как у вас обстоят дела с русским языком?

— Конечно, знаю какие-то ходовые фразы, которые нужно употреблять ежедневно. Главное, что потихоньку начинаю общаться с партнёрами на поле. Идёт подсказ, появляется взаимопонимание. Мне нелегко даются русские слова, но с каждым днём понимаю всё лучше.

— Например, какие слова знаете?

— Как дела. Хорошо. Право, лево, вперёд, назад. Один. В основном речь идёт об игровых аспектах.

— Маринато Гилерме помогает вам учить русский?

— Он замечательный человек, очень открытый и тёплый. С первого дня в «Локомотиве» он взял меня под своё крыло, поддерживал и помогал. Скажу больше, за то, что я полностью адаптировался в команде и чувствую себя комфортно, стоит благодарить Маринато. Он постоянно подбадривал меня, спрашивал, чего не хватает. За это я очень благодарен ему.

— На примере Гилерме можете представить себя в футболке сборной России?

— Почему бы и нет, но на всё воля божья. Только он ведёт нас по жизни и подсказывает правильный путь. Я не живу ни прошлым, ни будущим, я живу настоящим. Чтобы добиться успеха, нужно хорошо выполнять свою работу. Поэтому тренируюсь и стараюсь показать всё, на что способен изо дня в день.

— Какое первое впечатление оставил у вас Юрий Сёмин? В России он считается самым эмоциональным тренером.

— Сёмин — настоящая легенда. Это тренер, за плечами у которого потрясающая карьера. Мало того, она до сих пор продолжается. Он очень любит побеждать и завоевал массу трофеев. Юрий Павлович, действительно, живёт эмоциями и великолепно знает футбол. Я уже многому научился.

— В чём конкретно прибавили?

— Я хочу становиться лучше каждый день. Стараюсь ежедневно прогрессировать. Эта эволюция не заканчивается никогда. В России я стал более жёстким, более тактически грамотным, повысилась выносливость. И я всегда готов учиться чему-то новому в этой жизни. Конечно, ваш футбол сильно отличается от футбола в Бразилии. Теперь мой игровой багаж стал намного богаче.

«Совсем не знал языка и даже не помнил, как зовут некоторых одноклубников»

— Сёмин переквалифицировал вас в опорника. Насколько легко перестраивались? Всё же на взрослом уровне не играли на этой позиции.

— Слава богу, удалось довольно удачно сыграть там. Мне очень помогло то, что в тот момент находился в хорошей физической форме. Ведь позиция опорника требует большей беговой работы и подразумевает серьёзные нагрузки. Но пробовать себя в роли полузащитника страшно не было, всегда знал, что способен проделывать большой объём работы. Помимо непосредственно оборонительных функций старался поддерживать атаки. Спасибо Господу, что справился, и не подвёл тренера и команду. Считаю, смотрелся довольно неплохо.

— На какой позиции вам всё же комфортнее?

— Нет никакой разницы. Куда поставит тренер, там и сыграю. Главное, ответить на его запрос. Куда бы не вышел, Юрий Павлович и вся команда могут быть полностью уверены, что я выложусь полностью, отдам все силы. Моя задача — приносить максимальную пользу «Локомотиву».

— В начале сезона вы допустили ряд ошибок на позиции центрального защитника. Как не сломались морально в тот момент?

— Не хочу оправдывать себя, но поначалу любому человеку на моём месте пришлось бы сложно. Во-первых, я не понимал, как общаться с партнёрами. Совсем не знал языка и даже толком не помнил, как зовут некоторых одноклубников. Было очень тяжело. Я благодарен своей семье, которая приехала в Москву и поддержала меня. Они сделали всё, чтобы я не потерял голову, не впал в депрессию и не сломался. Родные всегда верили в меня. Благодаря этому удалось преодолеть неудачный этап и сделать шаг вперёд.

— Пожалуй, главным итогом первой части сезона для вас стало участие в Лиге чемпионов. Что чувствовали, когда выходили на поле в первом матче с Леверкузеном в «Байере»?

— Это одно из самых сильных впечатлений в моей карьере. Не буду скрывать, что всегда мечтал сыграть в этом турнире. Рад, что мечта осуществилась, причём довольно быстро. Переход в «Локомотив» помог мне. Понимаю, что Лига чемпионов — важный этап, но мне всегда хочется большего. Это первая дверь, которая открылась передо мной. Настраиваю себя на то, чтобы всегда участвовать в турнирах самого высокого уровня.

— Какие мысли были, когда узнали, что придётся играть с «Атлетико» и «Ювентусом»? Ведь совсем недавно вы сидели на скамейке запасных в бразильском «Крузейро».

— Я с самого детства мечтал играть за границей и неоднократно прокручивал в голове такую ситуацию. Представлял, как буду в Европе выступать в подобного рода турнирах. Всегда этого хотел и готовился к этому. Поэтому Лига чемпионов сильно не напугала.

— Неужели не испытали никаких эмоций, когда узнали, что сыграете против Криштиану Роналду?

— Когда противостоишь лучшему футболисту в мире, ты должен показать всё, на что способен, и даже чуть больше. В подобных матчах концентрация должна сохраняться от первой до последней минуты, нельзя расслабляться ни на секунду. Ответственно подходил к этим встречам и правильно настраивал себя психологически.

— Вы сыграли полный матч в Турине. Чем запомнился Роналду, ведь для него эта встреча вышла не самой удачной.

— Да, Пауло Дибала в той игре произвёл большее впечатление. Все привыкли, что Роналду не уходит с поля без гола, но тогда забить у него не вышло. Зато Дибала оформил дубль. Скорее всего, причина не самой яркой игры португальца в тот вечер кроется в наших грамотных действиях. Мы очень хорошо оборонялись и закрыли нападающих «Ювентуса». В том числе нам удалось сдержать Криштиану. Получилось ли после матча перекинуться с ним парой слов по-португальски? Нет, я был настолько сосредоточен на игре, что, к сожалению, не удалось поговорить с ним.

— Больше всего в Лиге чемпионов вас поразили действия Дибалы?

— Не могу выделить одного человека, ведь нам противостояли сильные команды с очень качественным подбором игроком. Все они показывали разный футбол, но смотрелись одинаково здорово. Крайне хорош был атакующий полузащитник «Байера», чью фамилию я не запомнил. Конечно, хорош был Жоау Фелиш. Ну и всё же выделю Роналду.

— В каком матче с «Юве» потеря очков получилась обиднее, выездном или домашнем?

— И там, и там. В обоих встречах мы могли сыграть вничью и даже победить, но нам не повезло, чуть-чуть не хватило концентрации. Было очень грустно, поскольку «Локомотив» был достоин большего. Однако не получилось ни в Москве, ни в Турине.

«Смолов в Европе? Хочу, чтобы Господь благословил его путь»

— Зимой «Локомотив» покинул Фёдор Смолов. Для всей команды это стало сюрпризом?

— Я ничего не знал о его желании уехать в Европу, поскольку не часто общался с ним в силу языкового барьера. Это решение Фёдора, сам узнал о нём от Эдера с Жоау Мариу. Сказать что-то на эту тему сложно. Нужно уважать решение Смолова. Это очень способный и талантливый нападающий. Он способен заиграть в Испании. Хочу, чтобы Господь благословил путь Фёдора.

— Уже летом может уехать Алексей Миранчук. Можете ли его назвать самым талантливым футболистом команды?

— Могу сказать, что это выдающийся футболист. Он зарекомендовал себя в российском чемпионате и многого добился. Алексей неоднократно демонстрировал свой высокий уровень. Более того, он и в Лиге чемпионов проявил себя ярко, выделялся. Алексей достоин играть в Европе.

— Кто помимо вас из молодых игроков «Локомотива» способен проявить себя в ведущих чемпионатах?

— Нам, футболистам, лучше не думать о том, кто куда может уехать. Мы играем в хорошей команде и в сильной лиге. Нужно концентрироваться на сегодняшнем дне. Наша главная задача сейчас — подняться как можно выше в турнирной таблице.

— Кстати говоря, вы различаете братьев Миранчуков?

— Да. Проблемы с этим были первые несколько дней. Тогда я путался. А потом быстро научился их различать. Кстати я отлично общаюсь с обоими, как и с Ведраном Чорлукой, Станиславом Магкеевым, Романом Тугаревым.

— В руководстве «Локо» при заключении с вами контракта не скрывали, что намерены выгодно вас продать через несколько лет. В какой чемпионат хотели бы отправиться?

— Конкретную лигу не назову, но я вообще хорошо адаптируюсь к новым местам. Могу назвать это своим талантом. Мне не страшно отправиться в любую страну. Я дружелюбный человек и мне легко завязывать новые знакомства.