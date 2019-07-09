Гендиректор «Локомотива» о Мурило: его знают Зидан и Гвардиола

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» ответил на вопрос болельщика о словах главного тренера команды Юрия Сёмина, согласно которым он не знал новичка железнодорожников Мурило Серкейру.

«По поводу того, что Сёмин не знал Мурило… Кто такой Мурило, знают Зидан и Гвардиола. Он — игрок заметный», — сказал Кикнадзе на встрече с болельщиками.

Он также выразил уверенность, что «Локомотив» продаст бразильского защитника за большие деньги через два-три года.

Мурило перешёл в стан красно-зелёных 18 июня из «Крузейро» за €2,5 млн.

Ранее Кикнадзе ответил болельщикам «Локомотива» на критику о повышении цен на билеты.