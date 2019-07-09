Кикнадзе ответил болельщикам «Локомотива» на критику о повышении цен на билеты
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Мы предприняли шаг по усилению эффективности работы клуба, но признаю ошибку в том, что необходимо было развернуть масштабную компанию по мотивации и объяснениям», — сказал гендиректор на встрече с болельщиками.
По его словам, в прошлом сезоне клуб заработал 500 млн рублей, но он намерен сделать так, чтобы «Локомотив» имел выручку в размере 2 млрд рублей. Кикнадзе также подчеркнул, что все заработанные деньги пойдут на улучшение условий для фанатов.
«Это и развлекательные программы, и утепление стадиона. И уже сегодня наша выручка выше, чем была в прошлом году при продаже абонемента», — добавил Кикнадзе.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Игорь Денисов и бывший генеральный директор клуба Илья Геркус не были награждены серебряными медалями Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшего сезона.