Кикнадзе ответил болельщикам «Локомотива» на критику о повышении цен на билеты

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе ответил болельщикам команды на критику по поводу повышения цен на билеты на матчи.

«Мы предприняли шаг по усилению эффективности работы клуба, но признаю ошибку в том, что необходимо было развернуть масштабную компанию по мотивации и объяснениям», — сказал гендиректор на встрече с болельщиками.

По его словам, в прошлом сезоне клуб заработал 500 млн рублей, но он намерен сделать так, чтобы «Локомотив» имел выручку в размере 2 млрд рублей. Кикнадзе также подчеркнул, что все заработанные деньги пойдут на улучшение условий для фанатов.

«Это и развлекательные программы, и утепление стадиона. И уже сегодня наша выручка выше, чем была в прошлом году при продаже абонемента», — добавил Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Игорь Денисов и бывший генеральный директор клуба Илья Геркус не были награждены серебряными медалями Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшего сезона.