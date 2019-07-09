Кикнадзе ответил болельщикам «Локомотива» на критику о повышении цен на билеты

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе ответил болельщикам команды на критику по поводу повышения цен на билеты на матчи.
Кикнадзе ответил болельщикам «Локомотива» на критику о повышении цен на билеты
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мы предприняли шаг по усилению эффективности работы клуба, но признаю ошибку в том, что необходимо было развернуть масштабную компанию по мотивации и объяснениям», — сказал гендиректор на встрече с болельщиками.

По его словам, в прошлом сезоне клуб заработал 500 млн рублей, но он намерен сделать так, чтобы «Локомотив» имел выручку в размере 2 млрд рублей. Кикнадзе также подчеркнул, что все заработанные деньги пойдут на улучшение условий для фанатов.

«Это и развлекательные программы, и утепление стадиона. И уже сегодня наша выручка выше, чем была в прошлом году при продаже абонемента», — добавил Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Игорь Денисов и бывший генеральный директор клуба Илья Геркус не были награждены серебряными медалями Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшего сезона.

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