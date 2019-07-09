Денисов и Геркус не были награждены серебряными медалями РПЛ

Экс-футболист московского «Локомотива» Игорь Денисов и бывший генеральный директор клуба Илья Геркус не были награждены серебряными медалями Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшего сезона.

«Локомотиву» вручили награды за второе место на чемпионате России в рамках встречи с болельщиками.

По информации RT, Геркуса не пригласили на встречу. Денисов же пропустил мероприятие из-за отпуска.

«Мы общались с Денисовым, он на островах. Передадим ему медаль через его друзей — агентов. Это его просьба» , — рассказал нынешний гендиректор клуба Василий Кикнадзе.

Геркус покинул свой пост 28 декабря 2018 года. Денисов же завершил карьеру игрока 29 мая 2019 года.

Ранее голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о ситуации со своим новым контрактом в клубе.