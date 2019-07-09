Гилерме о контракте с «Локомотивом»: не очень приятная ситуация

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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о ситуации со своим новым контрактом в клубе.
Гилерме о контракте с «Локомотивом»: не очень приятная ситуация
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«Ситуация с моим контрактном не очень приятная. Осталось всего шесть месяцев. В моих мечтах — остаться в «Локомотиве» и закончить здесь карьеру, но не всё зависит от меня. Если честно, я как ветеран клуба не вижу с его стороны каких-либоусилий», — сказал Гилерме.

По его словам, так же неправильно поступили с другим ветераном клуба, полузащитником Дмитрием Тарасовым, который покидает команду после девяти проведённых в ней лет.

«С ним совсем неприятная история», — добавил вратарь.

По сообщениям СМИ, голкипер рассчитывает на солидную прибавку к зарплате, но клуб не готов пойти на условия игрока. 

Ранее гендиректор «Локомотива» заявил, что вице-президент «Барселоны» отметил игру Алексея Миранчука.

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