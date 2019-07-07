Гендиректор «Локомотива»: вице-президент «Барселоны» отметил игру Алексея Миранчука

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал победу команды над петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

«Только за счёт характера такие игры не выигрываются, но и без характера они не выигрываются. Я считаю, что команда провела один из лучших матчей за последнее время», — цитирует функционера Sport24.

Он сказал, что его порадовала игра всей команды, но особенно выделил нападающего Фёдора Смолова и полузащитника Алексея Миранчука.

«Скажу вам, вчера на трибуне был первый вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас, и он выделил в первую очередь именно Алексея. Крыховяк сыграл прекрасно, как сыграла защита, мне тоже понравилось. Команда показала характер, и это свидетельствует о её зрелости», — добавил Кикнадзе.

«Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:2 и третий раз в истории завоевал Суперкубок России.

Ранее в «Зените» уверены, что тренерский штаб сделает выводы из поражения от «Локомотива».