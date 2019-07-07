В «Зените» уверены, что тренерский штаб сделает выводы из поражения от «Локомотива»

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил уверенность, что тренерский штаб команды во главе с Сергеем Семаком сделает выводы из поражения в матче за Суперкубок России от московского «Локомотива».
В «Зените» уверены, что тренерский штаб сделает выводы из поражения от «Локомотива»
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«Игра получилась интересная, результативная. Нельзя забывать, что это начало сезона, команды только выходят из-под нагрузок, которые были на сборах», — цитирует функционера ТАСС.

По его мнению, обе команды были далеки от идеальной формы. Он также подчеркнул, что главной целью «Зенита» в сезоне является чемпионат страны.

«Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов», — добавил Медведев.

«Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:2 и третий раз в истории завоевал Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обошёл Олега Романцева и Валерия Газзаева по числу трофеев после победы в Суперкубке.

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