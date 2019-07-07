Главный тренер «Локомотива» Сёмин обошёл Романцева и Газзаева по числу трофеев
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Победа над петербургским «Зенитом» в Суперкубке России со счётом 3:2 принесла Сёмину 12-й кубок.
Таким образом, на счету специалиста три победы в чемпионате России, шесть — в национальных Кубках, три — в Суперкубках.
На втором месте по этому показателю бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев и экс-наставник столичного ЦСКА и владикавказской «Алании» Валерий Газзаев.
Ранее Сёмин признался, что не знает, почему болельщики «Локомотива» молчали большую часть первого тайма.