Главный тренер «Локомотива» Сёмин обошёл Романцева и Газзаева по числу трофеев

Наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин вышел на первое место среди тренеров российских команд по количеству трофеев в постсоветский период.

Победа над петербургским «Зенитом» в Суперкубке России со счётом 3:2 принесла Сёмину 12-й кубок.

Таким образом, на счету специалиста три победы в чемпионате России, шесть — в национальных Кубках, три — в Суперкубках.

На втором месте по этому показателю бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев и экс-наставник столичного ЦСКА и владикавказской «Алании» Валерий Газзаев.

Ранее Сёмин признался, что не знает, почему болельщики «Локомотива» молчали большую часть первого тайма.