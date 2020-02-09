Шесть забитых мячей, грубая ошибка Медведева и бенефис Рыбчинского: как «Локомотив» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в матче Кубка Париматч Премьер в Катаре. В основное время команды забили по три мяча. При этом главным героем в составе железнодорожников стал Дмитрий Рыбчинский, который отметился голом и поучаствовал ещё в одной результативной комбинации. А вот вратарь красно-зелёных Никита Медведев, хотя и отразил два удара в «лотерее», во втором тайме допустил грубейшую ошибку.

Провалы в обороне и разные таймы

Последний матч турнира в Катаре порадовал болельщиков большим количеством голов и интересной игрой. Впрочем, первый тайм получился не особо примечательным. «Ростов» полностью владел инициативой, но опасные моменты создавал не так часто. Зато «Локомотив» воспользовался розыгрышем редкого стандарта и открыл счёт. Отыгрались жёлто-синие также благодаря подаче с углового.

А вот во втором тайме пошёл куда более интересный футбол. Как итог — четыре забитых мяча. Но обусловлена такая результативность была большим количеством ошибок и провалов в обороне у обеих команд, хотя они и действовали большую часть матча по схеме с тремя центральными защитниками.

Не обошлось и без грубой помарки вратаря. Первый тайм полностью отыграл вернувшийся в состав «Локо» после травмы Маринато Гильерме, а второй — Никита Медведев. Третий голкипер команды удачно отстоял серию пенальти в предыдущем матче со «Спартаком» и получил свой шанс, но им не воспользовался. За 20 минут до конца игры Никита не удержал мяч в руках после подачи с фланга, и Роман Ерёменко вывел «Ростов» вперёд. Мало того, в самой концовке Медведев вновь выронил мяч, но на этот раз железнодорожникам повезло.

А вот в серии пенальти Медведев вновь был лучшим. Он опять взял два удара и был близок к тому, чтобы парировать ещё пару. На турнире в Катаре Никита зарекомендовал себя как отличный вратарь для «лотереи», вот только рассчитывать на игровое время после таких ошибок ему будет сложно. Железнодорожники умудрились все три матча в Катаре довести до серии одиннадцатиметровых и выиграли две из них.

«Локомотив» без нападающих и великолепная игра молодого воспитанника

Удивительно, но «Локомотив» забил три мяча, играя вовсе без нападающих. Эдер даже не попал в заявку, как и Алексей Миранчук. В первом тайме на острие действовал Роман Тугарев, но был практически незаметен. После перерыва стало непонятно, кто играет в атаке у железнодорожников, в пустые зоны поочерёдно врывались то Жоау Мариу, то Дмитрий Баринов, то Гжегож Крыховяк.

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Но главным героем стал вышедший на замену Дмитрий Рыбчинский. 21-летний полузащитник впервые получил шанс сыграть на Кубке Париматч Премьер и воспользовался им на все 100%. Футболист провёл прекрасный матч и действовал практически безошибочно. Он раз за разом убегал на левом фланге от медленного Алексея Козлова и создавал опасные моменты.

Рыбчинский принял участие в обоих голах своей команды во втором тайме. В первом случае он разогнал атаку пасом на Даниила Куликова, а тот вывел на ударную позицию Крыховяка. А за 15 минут до конца Дмитрий сам получил мяч, ворвался в штрафную с левого фланга и точно пробил в дальний угол.

Ещё в двух эпизодах полузащитник выдал идеальные передачи на Баринова и Брайана Идову, но они не сумели реализовать свои моменты. Символично, что в результате именно Рыбчинский реализовал победный пенальти. Этой игрой Дмитрий сделал заявку на то, чтобы весной начать регулярно получать игровое время в первой команде.

Гол Мамаева и отличная полузащита «Ростова»

В составе «Ростова» же вновь порадовал Павел Мамаев. С каждым матчем футболист всё лучше начинает понимать партнёров. В игре с «Локомотивом» полузащитник был очень хорош и успевал на поле практически везде. Он регулярно смещался на левый фланг и проводил комбинации с Хореном Байрамяном, пытался выполнять обостряющие передачи в штрафную. Мало того, Павел не брезговал отрабатывать в защите и пару раз просто идеально сыграл в отборе.

А в начале второго тайма Мамаев отметился голом. «Ростов» провёл стремительную контратаку, и Эльдор Шомуродов выполнил идеальный прострел на партнёра. Таким образом, Павел закончил турнир с тремя баллами за результативность в активе (два гола и одна передача).

Сложно сказать, как он будет выглядеть весной в официальных матчах, но пока связка десятого номера в центре поля с Ивелином Поповым и Романом Ерёменко выглядит очень перспективно. Также нельзя забывать, что в опорной зоне у команды есть Матиас Норманн, который получил травму во втором матче турнира в Катаре с «Партизаном», но скоро должен вернуться в строй. С такой полузащитой «Ростов» может в весенней части сезона рассчитывать на многое.