«Локомотив» в серии пенальти победил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер

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В матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер московский «Локомотив» обыграл «Ростов».
«Локомотив» в серии пенальти победил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер
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Матч, проходивший на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, завершился победой «Локомотива» в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось вничью 3:3. Серия пенальти завершилась в пользу «Локомотива» со счётом 5:4.

В основное время матча у «Ростова» забивали Максим Осипенко, Павел Мамаев и Роман Ерёменко. У «Локомотива» отличились Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.

Ранее сообщалось, как «Спартак» выиграл турнир в Катаре.

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