Красивый гол Марсьяля, достижения Кавани и Иммобиле, 20-й матч «Лацио» без поражений: события дня в европейском футболе

«Лацио» на выезде оказался сильнее «Дженоа» и до 20 матчей продлил беспроигрышную серию в первенстве Италии. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Уотфорд» в АПЛ благодаря невероятному голу Антони Марсьяля. А юбилейный мяч Эдинсона Кавани помог ПСЖ вырвать победу над «Бордо» в одной из самых результативных встреч игрового дня. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

Дубль Обамеянга и возвращение Андре Гомеша

В центральном матче игрового дня АПЛ встретились «Арсенал» и «Эвертон». Набравшие неплохой ход «канониры» горели желанием одержать вторую победу подряд в чемпионате страны, однако добиться цели им было очень непросто, ведь подопечные Микеля Артеты проводили третий матч за неделю.

Вдобавок уже на первой минуте Доминик Калверт-Льюин вывел гостей вперёд после подачи стандарта. Но в середине тайма лондонцы отличились дважды. Сначала 20-летний Эдвард Нкетиа замкнул прострел с фланга, а затем Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал выход один на один.

На четвёртой добавленной минуте «Эвертон» вновь преобразовал в гол стандартное положение, но сразу после перерыва точку в матче поставил Обамеянг. Габонец оформил дубль и догнал Джейми Варди в гонке бомбардиров турнира. На счету обоих футболистов по 17 забитых мячей.

Другим важным событием стало возвращение на поле нападающего ливерпульцев Андре Гомеша, который получил тяжёлый перелом голени в начале ноября 2019 года в матче с «Тоттенхэмом». Однако спустя четыре месяца португалец полностью восстановился после травмы.

«Арсенал» же всё более уверенно чувствует себя под руководством Артеты. С молодым испанцем во главе «канониры» проиграли лишь одну встречу в АПЛ. В 2020-м они пока не знают поражений во всех турнирах.

Дебютный мяч Бруну Фернандеша и гол 18-летнего воспитанника МЮ

Победу одержал и «Манчестер Юнайтед», также сражающийся за попадание в Лигу чемпионов. Она оказалась для манкунианцев второй подряд в АПЛ. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера дома разгромили «Уотфорд». Болельщики же наверняка особенно порадовались дебютному голу новичка команды Бруну Фернандеша, переехавшему на Туманный Альбион из «Спортинга» за €55 млн.

В конце первого тайма португалец заработал пенальти и сам же его реализовал. А ближе к финальному свистку полузащитник ассистировал 18-летнему воспитаннику МЮ Мэйсону Гринвуду. Но настоящим украшением встречи стал гол Антони Марсьяля. Француз, оказавшись с мячом возле лицевой, красивым финтом убрал защитника и перебросил вратаря.

Reuters

Результативные свершения португальца

Помимо Бруну Фернандеша, в воскресенье ярко проявил себя ещё один португальский футболист — нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота. Эта неделя стала, пожалуй, самой яркой в карьере форварда. Сначала он трижды поразил ворота «Эспаньола» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а затем оформил дубль в поединке с аутсайдером АПЛ «Норвичем» — 3:0.

Причём на то, чтобы отличиться пять раз, Диогу потребовалось ровно пять ударов. Вместе с тем в предыдущих встречах Жота записал на свой счёт лишь девять голов во всех турнирах, из которых только три — в чемпионате страны.

Разгромное поражение «Хетафе» и тяжёлая победа «Атлетико»

Если «Вулверхэмптону» успех в Лиге Европы не помешал добиться победы в национальном первенстве, то «Хетафе», занимавший третью строчку в турнирной таблице Примеры, выиграв у «Аякса», дома крупно уступил прямому конкуренту «Севилье» — 0:3. Это разгромное поражение стало для команды лишь вторым в текущем сезоне.

Андалусийцы же поднялись на третье место, но серьёзной ложкой дёгтя для гостей стала травма основного вратаря Томаша Вацлика, который был заменён в перерыве.

А спустя всего пару часов «Севилью» догнал «Атлетико», дома одержавший волевую победу над «Вильярреалом» — 3:1. Мадридцы пропустили уже на 16-й минуте, но ещё до перерыва успели отыграться, а после забили два безответных мяча.

Отмена матчей из-за коронавируса

В Италии в воскресенье состоялось лишь два матча Серии А, ещё четыре перенесли на более поздние даты из-за вспышки коронавирусной инфекции. Ранее в областях Ломбардия и Венето были отменены все спортивные мероприятия из-за случаев заражения опасным вирусом.

Так, были отменены три встречи высшего дивизиона: «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория», а также более 40 игр в низших лигах и молодёжных турнирах. Чуть позже перенесли и встречу «Торино» — «Парма» в Турине.

Достижение Иммобиле и гол Мхитаряна

Зато в воскресенье в Италии сыграли обе римские команды. Первыми на поле вышли футболисты сражающегося за чемпионство «Лацио», которые на выезде встречались с «Дженоа». Поездки на «Луиджи Феррарис» традиционно получаются для «орлов» непростыми. Так, в прошлом сезоне они потерпели здесь обидное поражение (1:2), пропустив решающий мяч на 94-й минуте.

На этот раз столичный коллектив просто не имел права терять очки и одержал непростую победу — 3:2. Разумеется, не обошлось без очередного гола Чиро Иммобиле, причём форвард повторил рекорд Серии А Антонио Аджелилло, датируемый сезоном-1958/59. Как и легендарному нападающему «Ромы» и «Интера», ему удалось забить 27 мячей в первых 25 матчах чемпионата Италии. «Лацио» же продлил беспроигрышную серию в национальном первенстве до 20 игр.

В свою очередь, «Рома» в домашнем матче отправила четыре безответных мяча в ворота «Лечче». Одним из главных героев встречи в составе римлян стал Генрих Мхитарян, который не только отметился голом, но и отдал результативную передачу на Дженгиза Ундера. Таким образом, в активе полузащитника сборной Армении значится пять точных ударов и два ассиста в Серии А.

Семь мячей в Париже и дубль Маркиньоса

Во Франции крайне непростую победу над «Бордо» одержал лидирующий ПСЖ. Фаворит умудрился пропустить уже на 18-й минуте. Правда, очень быстро Эдинсон Кавани восстановил статус-кво на табло, а в добавленное арбитром время парижане вышли вперёд.

Для уругвайца этот гол стал юбилейным, 200-м в составе команды во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, опережая Златана Ибрагимовича (156).

Но гости умудрились отыграться на шестой добавленной к тайму минуте. Впрочем, после перерыва ПСЖ добил соперника двумя точными ударами, а Маркиньос оформил дубль. Однако «Бордо» не сдавался до конца и незадолго до финального свистка сократил отставание до минимума — 3:4.

Важная победа для Кудряшова

Между тем дела «Антальяспора» после перехода защитника сборной России Фёдора Кудряшова идут на лад. Команда не только пробилась в полуфинал Кубка Турции, но и отдалилась от зоны вылета в чемпионате страны. В отчётном туре коллектив Тамера Туна на выезде переиграл «Йени Малатьяспор» — 2:1.

Добиться успеха гостям не помешало даже удаление Синана Гюмюша по истечении получаса игры. Кудряшов провёл на поле все 90 минут, но баллы за результативность набрать не сумел. Зато победным голом в концовке отметился 34-летний Лукас Подольски. Данный мяч стал для чемпиона мира дебютным в составе «Антальяспора». В Турцию он перебрался из японского «Виссел Кобе» в январе.