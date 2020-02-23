Дебютный гол Фернандеша помог МЮ разгромить «Уотфорд» в матче АПЛ

В матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Уотфордом».

Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в матче на счету Бруно Фернандеша (с пенальти), Антони Марсьяля и Мейсона Гринвуда. Для португальского полузащитника реализованный 11-метровый удар стал первым мячом после перехода из «Спортинга».

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в АПЛ, имея 41 очко после 27 туров. «Уотфорд» располагается на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что гол Жезуса принёс «Манчестер Сити» победу над «Лестером» в АПЛ.