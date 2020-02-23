Дебютный гол Фернандеша помог МЮ разгромить «Уотфорд» в матче АПЛ
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Голы в матче на счету Бруно Фернандеша (с пенальти), Антони Марсьяля и Мейсона Гринвуда. Для португальского полузащитника реализованный 11-метровый удар стал первым мячом после перехода из «Спортинга».
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в АПЛ, имея 41 очко после 27 туров. «Уотфорд» располагается на предпоследнем, 19-м месте.
Ранее сообщалось, что гол Жезуса принёс «Манчестер Сити» победу над «Лестером» в АПЛ.