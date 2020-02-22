Гол Жезуса принёс «Манчестер Сити» победу над «Лестером» в АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Гол Жезуса принёс «Манчестер Сити» победу над «Лестером» в АПЛ
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Встреча, прошедшая в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 61-й минуте Серхио Агуэро не сумел реализовать пенальти, назначенный за игру рукой Дениса Праета. Аргентинский форвард не сумел переиграть Каспера Шмейхеля, отразившего его удар с 11-метровой отметки.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков. Команда Хосепа Гвардиолы сократила отставание от лидирующего «Ливерпуля» до 19 очков и увеличила отрыв от «Лестера», идущего третьим, до семи очков.

В других матчах игрового дня «Бёрнли» разгромил «Борнмут» (3:0), «Кристал Пэлас» победил «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграли вничью (1:1), а «Саутгемптон» обыграл «Астон Виллу» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Челси» победил «Тоттенхэм» в 27-м туре АПЛ.

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