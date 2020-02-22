«Челси» победил «Тоттенхэм» в 27-м туре АПЛ

Лондонский «Челси» обыграл столичный «Тоттенхэм» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе синих отличились Оливье Жиру и Маркос Алонсо на 15-й и 48-й минутах соответственно. На 89-й минуте гости сократили отставание благодаря автоголу Антонио Рюдигера.

«Челси» набрал 44 очка и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» же располагается на пятой строчке, имея в своём активе 40 очков.

Ранее «Манчестер Сити» взял верх над «Вест Хэмом» в 26-м туре АПЛ.