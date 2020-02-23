Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Эвертон» в АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Эвертон» вышел вперёд уже на первой минуте после гола Доминика Калверта-Льюина. «Арсенал» ответил голами Эдварда Нкетиа и Пьера-Эмерика Обамеянга на 27-й и 33-й минутах. «Эвертон» сравнял счёт в компенсированное к первому тайму время благодаря голу Ришарлисона.

Победу «Арсеналу» принёс гол Обамеянга, забившего на 46-й минуте.

Канониры, набрав 37 очков, занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 36 очками — 11-й.

В другом матче игрового дня «Вулверхэмптон» разгромил «Норвич Сити» со счётом 3:0. Дубль в активе Диего Жоты, ещё один мяч забил Рауль Хименес.

Ранее сообщалось, что дебютный гол Фернандеша помог МЮ разгромить «Уотфорд» в матче АПЛ.