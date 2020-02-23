Покер Месси, голевая серия Роналду из 11 матчей и победа «Челси» над «Тоттенхэмом»: события дня в европейском футболе

Лионель Месси оформил покер в матче с «Эйбаром» и прервал затяжную безголевую серию в Примере. Криштиану Роналду забил в 11-й игре Серии А подряд и приблизился к новому рекорду. А «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда второй раз в сезоне переиграл «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. RT рассказывает о главных событиях субботы в европейском футболе.

Блёклая игра Смолова и разгром Черышева

После гола Фёдора Смолова в ворота «Реала» болельщики с огромным интересом ждали следующего матча «Сельты» в Примере, ведь «кельтам» предстояло принять дома скромный «Леганес», оставшийся к тому же без своего лучшего бомбардира Мартина Брайтвайта, перешедшего в «Барселону». Казалось, в этом поединке у россиянина будет отличный шанс проявить себя, раз уж он сумел огорчить топ-клуб из Мадрида.

На деле встреча получилась непростой как для Смолова, так и для «Сельты» в целом, хотя закончилась победой хозяев с минимальным счётом. Во многом это оказалось обусловлено удалением полузащитника Филипа Брадарича за опасный подкат уже в середине первого тайма.

Оставшись в меньшинстве, подопечные Оскара Гарсии вынуждены были по большей части действовать вторым номером. Россиянин в такой игре потерялся и не запомнился практически ничем. Он даже не сумел пробить по воротам соперника.

На 65-й минуте тренер решил убрать Смолова с поля. К тому моменту его команда вела с минимальным счётом благодаря удачно разыгранному стандарту. Своего «Сельта» в итоге не упустила и одержала вторую победу в Примере в последних трёх матчах. Это позволило «кельтам» вновь покинуть зону вылета.

А вот для ещё одного российского легионера, Дениса Черышева, вечер сложился не так удачно. «Валенсия» после разгромного поражения от «Аталанты» в Лиге чемпионов крупно проиграла и «Реал Сосьедад» — 0:3. Единственный плюс для российского полузащитника заключается в том, что он впервые за 5,5 месяца провёл на поле весь матч в Примере.

Осечка «Реала» и невероятный гол капитана «Леванте»

В свою очередь, «Реал» после упущенной победы в матче с «Сельтой» отметился ещё более громким конфузом. Мадридцы умудрились на выезде уступить «Леванте» с минимальным счётом. Коллектив Зинедина Зидана всю игру атаковал, нанёс 19 ударов по воротам, но забить так и не сумел.

Хозяевам же хватило полумомента за десять минут до конца встречи. Капитан команды Хосе Моралес нанёс невероятный удар с лёта в ближнюю девятку из левого угла штрафной. Тибо Куртуа к этому оказался явно не готов.

На поражении проблемы «Реала» не закончились. По ходу второго тайма из-за очередной травмы пришлось менять Эдена Азара, который лишь недавно вернулся в строй после трёхмесячного отсутствия.

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Бенефис Месси и признание Брайтвайта

Осечка главного конкурента помогла вернуться на первую строчку «Барселоне», которая не оставила ни малейшего шанса «Эйбару». Сине-гранатовые забили в ворота соперника пять безответных мячей, при этом вновь удалось отличиться Лионелю Месси. Он уходил с поля без гола в четырёх последних матчах Примеры, и эта сухая серия стала для него самой затяжной с 2014 года.

Однако в поединке с «Эйбаром» аргентинца наконец прорвало — он оформил покер. Забивал футболист на любой вкус: и аккуратным ударом из-за пределов штрафной, и на добивании, и после тонкого паса партнёра. При этом одну из результативных передач ему отдал уже упомянутый новичок Брайтвайт, вышедший на замену ближе к финальному свистку. Позже он даже в шутку заявил, что не будет стирать одежду после объятий с Месси.

На счету Лионеля теперь 18 мячей в текущем розыгрыше Примеры, он лидирует в гонке бомбардиров турнира.

Победа Лэмпарда над Моуринью и скандал с VAR

В Англии в центральном матче тура Жозе Моуринью приехал в гости к своей бывшей команде «Челси» с намерением огорчить «ученика» Фрэнка Лэмпарда и взять у молодого специалиста реванш за поражение в первом круге.

Но «Тоттенхэм» снова проиграл. Обескровленной команде просто не хватило сил после тяжелейшей встречи с «Лейпцигом» в среду. Вдобавок из-за травм Сон Хын Мина и Гарри Кейна гости вынуждены были действовать без номинальных нападающих и все свои моменты создавали в основном благодаря стандартным положениям.

Помог «Челси» и быстрый мяч Оливье Жиру. После этого команда могла спокойно действовать по счёту. Окончательно всё стало понятно в начале второго тайма, когда Маркос Алонсо удвоил преимущество хозяев. Правда, «Тоттенхэм» не сдавался до последнего и в концовке забил один мяч. Точнее, «шпорам» помог Сесар Аспиликуэта, выбивший снаряд прямо в ногу Антонио Рюдигеру, от которого мяч срикошетил в ворота.

Впрочем, после игры все больше обсуждали не результат, а скандальный эпизод с участием полузащитника гостей Джовани Ло Чельсо. В центре поля он наступил на ногу Аспиликуэте и едва не сломал оппоненту голеностоп. Но после просмотра повтора судьи решили никак не наказывать аргентинца, что вызвало гнев Лэмпарда, который после игры заявил, что «VAR не справляется» с возложенными на неё задачами.

К слову, сам Фрэнк стал лишь вторым тренером, которому удалось одолеть Моуринью дважды по ходу сезона. Первым это ещё 19 лет назад сделал Жайме Пачеко с «Боавиштой» в чемпионате Португалии.

Удачная замена Гвардиолы и пятый нереализованный «Манчестер Сити» пенальти

Между тем «Манчестер Сити» не без труда обыграл «Лестер» на выезде и оторвался от главного преследователя в борьбе за второе место на семь очков. Единственный мяч «горожане» забили лишь за десять минут до финального свистка, когда вышедший на замену Габриэл Жезус замкнул передачу Рияда Мареза.

Впрочем, гости могли не доводить дело до такой нервотрёпки, если бы реализовали назначенный по истечении часа игры пенальти. Но Серхио Агуэро не сумел с «точки» переиграть Каспера Шмейхеля. Любопытно, что в текущем сезоне у команды имеются серьёзные проблемы с одиннадцатиметровыми: из 15 футболисты «Сити» реализовали лишь десять, а Жезус — только один из трёх.

1000-й матч Роналду и 16-й гол в 11 встречах

Удачным игровой день получился не только для Месси, но и для его главного соперника в мировом футболе Криштиану Роналду. Португалец вернулся в состав «Ювентуса» после пропуска предыдущего тура национального первенства и помог туринцам на выезде обыграть СПАЛ. Причём данная игра стала для него 1000-й в карьере («Спортинг Б» — 2 матча, «Спортинг» — 31, «Манчестер Юнайтед» — 292, «Реал» — 438, «Ювентус» — 73, сборная Португалии — 164).

Разумеется, в такой встрече Роналду просто не имел права не забить. Он и открыл счёт в конце первого тайма, замкнув прострел партнёра с фланга. После перерыва отличился Аарон Рэмзи, обеспечив «Юве» победу.

Криштиану же отметился голом в 11-м матче Серии А подряд и повторил достижение Фабио Квальяреллы и Габриэля Батистуты. Причём в этих играх он забил 16 мячей. Рекорд может быть побит уже через неделю, когда «Ювентус» в ключевом поединке в борьбе за чемпионство примет «Интер».

Reuters

Очередной гол Холанда и дубль Левандовски

В чемпионате Германии очередные победы одержали лидирующая «Бавария» и преследующие её «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия», которые на неделе провели матчи ЛЧ. Коллективу Юлиана Нагельсмана поездка в Лондон не помешала отправить пять мячей в ворота «Шальке». А жёлто-чёрные переиграли «Вердер» благодаря очередному голу Эрлинга Холанда, который стал для него уже 12-м в восьми матчах за дортмундцев во всех турнирах.

В свою очередь, «Бавария» едва не потеряла очки в матче с аутсайдером «Падерборном». Мюнхенцы дважды выходили вперёд, но скромные гости всякий раз находили в себе силы отыграться. Но когда Роберт Левандовски оформил дубль на 88-й минуте, команда сложила оружие. Поляку же эти голы помогли ещё больше оторваться от Тимо Вернера в гонке бомбардиров. На данный момент в активе нападающего 25 мячей в Бундеслиге.

Осечка «Монако» без Головина

Между тем «Монако» без дисквалифицированного Александра Головина прервал трёхматчевую победную серию в Лиге 1. Монегаски на выезде не сумели обыграть сражающийся за выживание «Дижон». Причём счёт в начале второго тайма открыли именно хозяева. Гостям удалось лишь восстановить статус-кво. Это за десять минут до конца сделал Гильермо Марипан.