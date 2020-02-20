Гол престижа Черышева в Милане и сенсация в Лондоне: как «Валенсия» и «Тоттенхэм» оступились в матчах 1/8 финала ЛЧ

«Лейпциг» с минимальным счётом на выезде обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря реализованному Тимо Вернером пенальти. А «Аталанта» в Милане разгромила «Валенсию». В составе испанской команды мячом престижа после выхода на замену отметился российский полузащитник Денис Черышев.

Вратарские сейвы и преимущество «Лейпцига»

Вслед за действующим обладателем трофея «Ливерпулем» в среду первый матч в плей-офф провёл действующий финалист «Тоттенхэм». В соперниках у лондонцев был обидчик «Зенита» «Лейпциг».

При этом к противостоянию английский коллектив подвёл не Маурисио Почеттино, а Жозе Моуринью, сменивший аргентинца в конце прошлого года. Именитому португальцу предстояло сразиться с одним из наиболее талантливых тренеров Европы новой волны Юлианом Нагельсманом.

К слову, немецкий специалист в возрасте 32 лет и 211 дней стал самым молодым тренером в истории плей-офф ЛЧ. Он побил рекорд нынешнего наставника «Спартака» Доменико Тедеско, установленный в прошлом сезоне.

Ну а «Тоттенхэм», в отличие от соперника, подошёл к игре с целым рядом потерь. А после воскресного поединка с «Астон Виллой» компанию Гарри Кейну и Муссе Сиссоко в «лазарете» составил Сон Хын Мин.

Неудивительно, что хозяева решили сыграть «вторым номером» и сделали ставку на оборону. Гости же сразу подавили оппонента высоким прессингом и уже на третьей минуте могли открыть счёт, но мяч после удара Анхелиньо и рикошета от колена Уго Льориса угодил в штангу.

Впоследствии француз отметился ещё парой важных сейвов. «Тоттенхэм» отвечал «Лейпцигу» крайне редко. Можно вспомнить лишь неприятный удар в дальний угол в исполнении новичка Стивена Бергвейна в дебюте, с которым справился Петер Гулачи.

Красноречивая статистика: в первом тайме немецкая команда владела мячом 63% времени и нанесла 12 ударов против трёх у лондонцев.

Второй тайм «Тоттенхэм» начал активнее и даже создал голевой момент. Лукас Моура из убойной позиции бил в дальний угол, но гостей снова спас Гулачи.

Неизвестно, как в дальнейшем складывались бы события, но спустя десять минут «Лейпцигу» удалось заработать 11-метровый. Бен Дэвис откровенно сбил с ног врывавшегося в штрафную Конрада Лаймера. К «точке» подошёл Тимо Вернер и уверенно реализовал пенальти. Уго Льорис хотя и угадал направление удара, но мяч не достал. Немецкий форвард забил 26-й гол в текущем сезоне во всех турнирах.

Зато француз по-настоящему спас команду после удара Патрика Шика в упор. Не прояви он чудеса реакции в этом эпизоде — и шансы хозяев на спасение стали бы минимальными. А так Моуринью пошёл на риск и бросил в бой Тангая Н'Домбеле Альваро с Эриком Ламелой.

После этого «Тоттенхэму» удалось перехватить инициативу, но поставить перед соперником неразрешимые задачи так и не вышло. Опасность хозяева создавали лишь благодаря розыгрышу стандартных положений. Например, после опаснейшего удара Джовани Ло Чельсо со штрафного Гулачи перевёл снаряд в штангу. Чуть позже он справился с выстрелом Ламелы. А незадолго до финального свистка Моура с линии вратарской пробил головой выше.

Финальный свисток зафиксировал выездную победу «Лейпцига» с минимальным счётом, которая приблизила команду к выходу в четвертьфинал. В Германии действующему финалисту турнира придётся сильно постараться, чтобы одержать победу.

Дебютный разгром и дубль Хатебура

В другом матче игрового дня сошлись «Аталанта», впервые в истории пробившаяся в плей-офф Лиги чемпионов, и «Валенсия», цвета которой защищает Денис Черышев. Россиянин как раз восстановился после очередного повреждения и попал в заявку, но остался на скамейке запасных.

И без россиянина «летучие мыши» в первом тайме пропустили дважды. Хозяева активно начали встречу и вынудили оппонента прижаться к воротам. Этот натиск привёл к быстрому мячу Ханса Хатебура уже на 16-й минуте. После подачи Алехандро Гомеса представитель Нидерландов головой пробил в противоход вратарю.

В середине тайма гостям удалось перехватить инициативу и даже создать пару моментов у чужих ворот. В частности, Ферран Торрес с угла вратарской пробил в ближнюю штангу.

Но «Валенсия» своими шансами не воспользовалась, а «Аталанта» незадолго до перерыва увеличила преимущество в счёте. На этот раз Йосип Иличич отметился красивым дальним ударом после передачи экс-полузащитника «Спартака» Марио Пашалича.

После перерыва подопечные Альберта Селадеса вернулись на поле с желанием как минимум сократить отставание в счёте, но очень быстро пропустили ещё. Ремо Фройлер ударом с линии штрафной довёл дело до разгрома. А спустя пару минут Хатебур прорвался к чужим воротам с правого фланга и оформил дубль.

Лишь в этот момент Селадес бросил в бой Черышева вместо Гонсалу Гуэдеша, и тот буквально первым касанием забил. После ошибки соперников у собственной штрафной россиянин подхватил мяч и точно пробил в дальний угол.

Таким образом, Денис не только провёл дебютную встречу в плей-офф Лиги чемпионов, но и отметился вторым голом в текущем сезоне главного еврокубка.

На этом встреча была фактически завершена, как и участие «Валенсии» в этом розыгрыше ЛЧ. Пробиться в следующий круг после такого поражения команде будет крайне сложно. «Аталанта» же продемонстрировала великолепную реализацию. Из пяти ударов в створ четыре оказались результативными. Соперник отметился 17 выстрелами, лишь три из которых пришлись в створ.