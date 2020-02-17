«В этой борьбе клубные цвета не имеют значения»: футболист «Порту» Марега покинул поле после расистских оскорблений

Нападающий «Порту» Мусса Марега подвергся расистским оскорблениям в выездном матче 21-го тура Примейры с клубом «Витория Гимарайнш». После того как форвард на 60-й минуте вывел гостей вперёд, местные болельщики начали кидать на поле сиденья и имитировать уханье обезьян. В знак протеста футболист отказался продолжать игру, и наставник гостей Сержиу Консейсау был вынужден провести замену. В Португалии резко осудили поведение фанатов, а руководство «Витории» заверило, что проведёт расследование инцидента.

Матч 21-го тура португальской Примейры, в котором «Витория Гимарайнш» принимала у себя «Порту», ознаменовался скандалом. Темнокожий нападающий Мусса Марега подвергся расистским оскорблениям со стороны местных фанатов, и главному тренеру гостей Сержиу Консейсау пришлось заменить подопечного, так как тот отказывался продолжать встречу.

Инцидент произошёл на 60-й минуте игры, сразу после того, как Марега продавил защитника после паса партнёра из глубины поля и отправил победный мяч в ворота соперника. Во время празднования гола футболист несколько раз показал на руку, намекая на свой цвет кожи. Тогда на поле со стороны домашних трибун полетели сиденья, а раздосадованные болельщики начали имитировать уханье обезьян.

Некоторые свидетели произошедшего утверждали, что фанаты позволяли себе проявления расизма в отношении малийца ещё до стартового свистка, однако ситуация после гола стала для него последней каплей. Форвард обратился к главному арбитру Луишу Годинью, однако тот не только не попытался успокоить трибуны, но и показал нападающему жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Затем матч был возобновлён, однако оскорбления не прекратились. После очередной остановки Марега направился в сторону подтрибунного помещения. Партнёры по «Порту», тренерский штаб, а затем и соперники попытались уговорить форварда остаться на поле, однако он был непреклонен.

Marega abandona o relvado no D. Afonso Henriques contra a vontade de colegas e equipa técnica#LigaNOS#VSCFCP

🎥⏱ https://t.co/q8tCRvjMxSpic.twitter.com/vRd7LfTtme — VSPORTS (@vsports_pt) February 16, 2020

Консейсау ничего не оставалось, как заменить Марегу на Вилсона Манафу. Покидая поле, форвард продолжил диалог с фанатами «Витории» на повышенных тонах и адресовал им неприличный жест.

Сразу после инцидента футболист обратился к оскорбившим его болельщикам в социальных сетях, назвав их идиотами. Кроме того, он резко раскритиковал действия арбитров.

«Я бы также хотел поблагодарить судей за то, что не защищали меня и дали мне жёлтую карточку за то, что я защищал цвет своей кожи. Надеюсь, что больше никогда не увижу вас на футбольном поле. Вы — позор», — написал Марега в Instagram.

В то же время он встал на защиту одноклубников, в том числе бразильского полузащитника «Порту» Отавио, так как многие решили, что своими действиями они не давали ему проявить позицию по отношению к расизму.

«Это мой брат, и как брат, он просто пытался меня успокоить. Я знаю, что он меня поддерживает», — добавил малиец.

«Мы глубоко возмущены»

В чемпионате Португалии подобные происшествия происходят не так часто, в связи с чем поведение фанатов «Витории» вызвало недоумение и волну негодования по всей стране. Представители лиги заверили, что виновники понесут заслуженное наказание.

«Примейра не поддерживает и никогда не будет поддерживать акты расизма, ксенофобии или нетерпимости, которые угрожают достоинству футболистов или других людей. Мы сделаем всё возможное, чтобы этот и все остальные расистские инциденты не остались безнаказанными. Мы считаем, что в этой борьбе клубные цвета не имеют значения, и мы все должны объединиться, чтобы искоренить это зло в футболе», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

В «Порту» также не стали осуждать Марегу за то, что тот отказался продолжать матч. Консейсау подчеркнул, что дискриминация по какому бы то ни было признаку недопустима.

«Мы семья вне зависимости от гражданства, цвета кожи и волос. Мы — люди, мы заслуживаем уважения. Произошедшее вызывает сожаление, и мы глубоко возмущены. Я знаю, с какой страстью болельщики относятся к «Витории», и думаю, что большинство из них не ассоциируют себя с теми, кто оскорблял Муссу с самой разминки», — приводит слова Консейсау The Guardian.

В стороне от инцидента с форвардом не остались и его коллеги. В социальных сетях они продолжают выражать слова поддержки и выкладывать его фотографии с призывом бороться с расизмом. Экс-нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий за «Порту», посвятил одноклубнику пост на своей странице в социальных сетях.

«Мы вместе, брат, все гребём к одному берегу», — написал Зе Луиш.

Марегу поддержали и другие команды, в том числе «Брага», дортмундская «Боруссия» и даже принципиальный соперник «Порту» — лиссабонский «Спортинг».

Несмотря на то, что президент «Витории» Мигел Пинту Лишбоа заявил, что не слышал расистских выкриков, а главный тренер Иво Вийера и вовсе отказался комментировать произошедшее до выяснения всех обстоятельств, в клубе заверили, что со всей серьёзностью относятся к данной проблеме и намерены провести расследование.

Воспитанник французского футбола Марега перебрался в чемпионат Португалии пять лет назад, однако за это время не сталкивался со столь серьёзными оскорблениями в свой адрес. Он хорошо знаком поклонникам не только «Порту», но и «Витории». В 2016 году нападающий на правах аренды перешёл в команду из Гимарайнша. За год он отметился 13 голами и летом следующего года вернулся в стан 28-кратных чемпионов Португалии.