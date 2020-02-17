Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш поддержал футболиста «Порту» Марегу в расистском скандале

Нападающий «Порту» Зе Луиш, известный по выступлениям за московский «Спартак», выразил поддержку одноклубнику Муссе Мареге, подвергшемуся оскорблениям по расовому признаку.

«Мы вместе, брат, все гребём к одному берегу», — написал Зе Луиш в Instagram.

Марега забил победный мяч в матче чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайеш» (2:1), после чего фанаты соперника начали оскорблять малийца. Футболист обратился к арбитру встречи, однако получил жёлтую карточку. После этого игрок покинул поле в знак протеста.

Ранее сообщалось, что тренер «Порту» Консейсау поддержал футболиста Марегу в расистском скандале.