«Подобные сравнения являются ксенофобными»: как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

Футболист Дмитрий Тарасов, который находится на просмотре в казанском «Рубине», стал героем очередного скандала. Спортсмен опубликовал в сториз Instagram пост, в котором сопроводил своё фото с барбером Денисом Ли подписью: «Коронавирус». Публикацией заинтересовалась организация «Футбол против расизма». Там назвали шутку россиянина «ксенофобной» и заявили о намерении обратиться в РФС. Сам Тарасов подчеркнул, что никого не хотел оскорбить. А второй герой публикации, Денис Ли, признался, что по мере распространения информации о коронавирусе он действительно чувствует определённый дискомфорт, однако удивлён тем, что в адрес Тарасова посыпались обвинения в расизме. Более того, барбер заявил, что именно он предложил сделать вызвавшую обсуждение подпись к фото и призвал не раздувать скандал из-за шутки.

«РФС может принимать соответствующие санкции»

Полузащитник Дмитрий Тарасов оказался в центре очередного скандала. Спортсмен не раз подвергался обструкции из-за необдуманно брошенных фраз. На этот раз он неудачно пошутил про коронавирус, от которого уже скончались более 1300 человек.

Футболист, который в связи с рождением дочери на несколько дней вернулся домой со сборов казанского «Рубина», подстригся у знакомого барбера Дениса Ли. Сидя в кресле, игрок сфотографировался с парикмахером и выложил этот кадр в сториз своего аккаунта в Instagram, добавив к нему подпись: «Coronavirus».

Мнения комментаторов под этим постом разделились: одни сочли эту шутку неуместной и посоветовали Тарасову вообще не шутить, другие же заняли сторону игрока в разгоревшемся конфликте.

Одной из самых медийных персон, пока высказавшихся на эту тему, стала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она жёстко раскритиковала спортсмена и посоветовала ему найти грамотного специалиста по PR.

«Прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьёзной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

А вскоре неудачной шуткой Тарасова заинтересовались в организации «Футбол против расизма» (FARE). Там её сочли «расистским оскорблением» и пообещали обратиться в РФС.

«В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными. К сожалению, мы всё больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии», — заявили в организации.

«РФС может применять к футболисту соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», — приводит слова пресс-службы FARE РИА Новости.

После этого Тарасову пришлось выложить пост с подробным объяснением произошедшего. В нём Дмитрий подчеркнул, что никого не хотел обидеть своей публикацией.

«Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижкам и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг своей персоны (стали спрашивать о его национальности и о вирусе). Сами понимаете, это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сториз. Каково было моё удивление, когда я снова узнал, что моё имя в центре скандала», — написал футболист в Instagram.

Вместе с тем футболист признался, что порой его шутки бывают «дурацкими».

«Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более моего прямого комментария на этот счёт не было», — добавил Тарасов.

Позднее о сложившейся ситуации высказался и сам барбер Денис Ли, признавшийся, что в последнее время, по мере распространения информации о коронавирусе, ему стало дискомфортно: «Куча косых взглядов и вопросов о национальности».

По словам Ли, на днях он приехал к Тарасову, чтобы поздравить его с рождением дочери и заодно подстричь и обсудить ту же тему коронавируса.

«Мы посмеялись, так как я умею посмеяться над собой, и именно я предложил подписать сториз: «Коронавирус». На следующий день тема была раздута до необъятных размеров», — рассказал барбер.

Он также выразил удивление в связи с тем, что в адрес футболиста посыпались обвинения в расизме.

«Если бы он был расистом, мы бы не дружили и у нас не было бы так много общих знакомых среди других стран и республик. Он не расист и никогда им не являлся, всегда в его окружении много ребят разных национальностей», — заявил Ли.

Барбер призвал прекратить «заниматься ерундой» и раздувать эту тему: «В день по всему миру около 100 000 000 шуток на эту тему и никаких злых умыслов они не несут!»

«Лещи» для девушек и неудачные шутки полузащитника сборной Англии

Некоторые шутки Тарасова действительно порой получаются спорными. Например, в конце прошлого года Дмитрий в видеоблоге со своим другом рэпером T-Killah заявил, что женщинам «можно дать леща».

«Есть предел, красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременна она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить леща, я считаю», — заявил футболист.

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После этого Тарасова осудила та же Канделаки, а известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал футболиста «чудаком на очень большую букву «М». Мало того, в СМИ появилась информация, что экс-супруга спортсмена Ольга Бузова якобы неоднократно обращалась в полицию из-за рукоприкладства с его стороны. При этом популярная певица и телеведущая призналась, что действительно сталкивалась с домашним насилием.

Сам Тарасов позже записал специальный видеоролик в Instagram, в котором назвал свои слова шуткой.

«Мы изначально планировали просто шутить и вывести на эмоции. Что такое «вывести на эмоции», что такое «позлить своих жён»? Это обсуждать те темы, которые в реальной жизни мы не обсуждаем. Мне странно, что люди вырвали из контекста одну фразу и распространили её просто везде. Про избиение, насилие и так далее. Меня эта тема точно не касается», — объяснил игрок.

А в начале года Дмитрий стал героем скорее забавной ситуации. После финала молодёжного чемпионата мира между Канадой и Россией он поздравил российскую команду с победой. Вот только она потерпела поражение. Всё дело в том, что Тарасов, по всей видимости, смотрел повтор решающего матча МЧМ-2011, который показывал «Матч ТВ». Впрочем, футболист вскоре заявил, что публикация данного поста была всего лишь условием настольной игры.

Что касается последней шутки Тарасова, то он стал не первым футболистом, который решил сделать темой для юмора коронавирус. Так, полузащитник английского «Тоттенхэма» Деле Алли в своём аккаунте на Snapchat опубликовал несколько роликов из лондонского аэропорта Хитроу с участием азиатов. Футболист уже принёс извинения за свои посты.

«Сожалею, что опубликовал эти ролики. Незамедлительно удалил их, когда понял, что это может кого-то задеть. Ни в коем случае не хотел этого. Приношу самые искренние извинения тем, кого оскорбил», — цитирует Алли «Чемпионат» со ссылкой на Daily Star.

Несмотря на извинения, Футбольная ассоциация Англии (FA) может наложить на игрока серьёзные санкции. По информации СМИ, его может ждать дисквалификация.