Преследование Мамаева, третья дочь Тарасова и скандал с украинским гимном: околоспортивные события прошедшей недели

Жена украинского футболиста Николая Морозюка исполнила национальный гимн в нижнем белье и за это может подвергнуться уголовному преследованию. Павел Мамаев пожаловался, что ему уже несколько месяцев не даёт покоя неадекватная женщина, а Дмитрий Тарасов стал отцом в третий раз. Главные околоспортивные события прошедшей недели — в материале RT.

Срок за гимн Украины

Минувшая неделя в мире околоспорта началась с серьёзного скандала на Украине. Ирина Морозюк, президент львовского футбольного клуба «Лион» и жена полузащитника турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, стоя перед зеркалом в нижнем белье, исполнила государственный гимн и записала выступление на видео. Перед зрителями она предстала в укороченной водолазке синего цвета и приспущенных лосинах, из-под которых виднелось жёлтое бельё.

Мини-концерт Морозюк в цветах национального флага некоторые теперь трактуют как надругательство над государственными символами Украины. Так, юрист Юрий Юрченко уточнил, что жене футболиста может грозить штраф, арест на срок до шести месяцев, или арест на срок до трёх лет.

Также по теме Жене украинского футболиста грозит тюремный срок за исполнение гимна в нижнем белье Юрист Юрий Юрченко заявил, что Ирине Морозюк, жене украинского защитника турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, грозит тюремный срок...

Юрченко добавил, что государственные символы — будь то гимн, флаг или герб — можно использовать исключительно с уважением: «И ни одно пренебрежение недопустимо, в том числе и насмешки».

На защиту Морозюк встала известная украинская телеведущая Александра Лобода. По её словам, нельзя делать выводы о человеке на основании контента из его социальных сетей.

«Когда познакомилась с Ирой, не поверила глазам и ушам. Она хорошая, адекватная девушка с правильными жизненными принципами», — рассказала Лобода на шоу «ТаТоТаке».

В своём Instagram Морозюк публикует в основном откровенные снимки, а также даёт советы девушкам по общению с мужчинами и принятию себя.

Мамаева преследует незнакомая женщина

Пока жена украинского футболиста общается с юристами, за семьёй полузащитника «Ростова» Павла Мамаева устроила слежку незнакомая женщина. В видеообращении, опубликованном в Instagram супруги футболиста Аланы, спортсмен заявил, что на протяжении нескольких месяцев его семью преследует некто Ника Гусейнова.

«Вчера дошло до безумия — она мне позвонила в номер. Звонок был в 12 часов ночи на номер, который находился в отеле», — рассказал спортсмен.

Он добавил, что Гусейнова, у которой могут быть проблемы с психикой, регулярно обсуждает его жизнь на различных интернет-порталах. По мнению Мамаева, женщина живёт только его жизнью, а не своей, и постоянно пытается внести разлад в его семью.

Алана Мамаева в комментариях к посту добавила, что в соцсетях Гусейнова сидит под разными именами, поэтому найти её настоящий аккаунт невозможно. Подписчики посоветовали паре обратиться в полицию, некоторые желали сил и терпения, отмечая, что «завистливых психов» в мире много.

У Тарасова родилась третья дочь

Другой российский футболист Дмитрий Тарасов на минувшей неделе отпраздновал пополнение в семье. Бывший игрок «Локомотива» сообщил о рождении третьей дочери.

«Спасибо тебе, моя любовь», — подписал он снимок, на котором мать новорожденной Анастасия Костенко держит девочку на руках.

Спустя несколько дней Тарасов забрал жену и дочь из роддома. Спортсмен уточнил, что специально ради этого отпросился на день со сборов в Турции, где в настоящий момент находится казанский «Рубин».

Для пары это уже второй совместный ребёнок. Первый — Милана — родилась в июле 2018-го. У Тарасова есть ещё одна дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко. Ангелина родилась в 2009 году.

Футболист также был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой. Детей у пары нет. В декабре 2019-го Бузова обвинила Тарасова в насилии. Это произошло после того, как спортсмен заявил, что женщина — беременна она или нет — не должна заходить за «красную зону», иначе может «получить леща». Впоследствии он извинился за свои слова, назвав их шуткой.

Баскетболисты избили тренера

Извиниться придётся и игрокам американской баскетбольной команды, которые избили собственного тренера. Инцидент произошёл вечером во вторник, 4 февраля, в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси).

Подростки набросились на наставника после выездного матча, выйдя из автобуса, и избили его прямо перед входом в школу. По данным местной полиции, в нападении участвовали четыре несовершеннолетних баскетболиста. А тренер, несмотря на полученные травмы, отказался от медицинской помощи. Полиция возбудила дело, ведётся расследование.

«Те, кто участвовал в этом бессмысленном насилии, будут привлечены к уголовной ответственности», — сказал директор службы общественной безопасности Ньюарка Энтони Амброуз.

В свою очередь, мэр города назвал действия спортсменов недопустимыми и пообещал наказать виновных.

Также на прошлой неделе в США успели подраться баскетболистки команд из Алабамы и Техаса. В концовке матча они устроили потасовку, после чего десятерых их них дисквалифицировали. Досталось и тренеру клуба из Алабамы — его отстранили от исполнения обязанностей на неопределённый срок. При этом наставник другой команды пропустит всего одну игру.

Драка с поножовщиной на турнире ММА

Более серьёзная потасовка произошла на неделе в Казахстане. На чемпионате по ММА в Нур-Султане несколько десятков спортсменов из конкурирующих команд набросились друг на друга и устроили драку с поножовщиной.

Предположительно, побоище началось после того, как тренер столичной команды ударил ножом одного из других специалистов. Зрители сняли происходящее на видео.

«Посадить надолго и всем рассказать, чтобы больше повторов не было. Ведь существует правило, что бойцовские качества нельзя применять на улице. А тут уже друг друга даже тренеры режут», — написал один из пользователей в комментариях к ролику.

В департаменте полиции города информацию о драке подтвердили, но заверили, что оружие, в том числе холодное, в ней не применялось. Правоохранительные органы начали расследование.

Чуть раньше драка на турнире ММА произошла в Москве. В торговом центре на Открытом шоссе бойцы и болельщики напали друг на друга и устроили потасовку. Сообщалось, что травму головы получил спортсмен из Ногинска, ещё у одного бойца украли телефон. Кто стал зачинщиком драки, неизвестно.

Гимнастка Спиридонова закрыла багажник в шпагате

Если сильная сторона бойцов ММА — кулачные бои, то гимнасток традиционно отличает хорошая растяжка. Так, серебряный призёр Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова закрыла багажник своей машины в шпагате. Видеозапись трюка она опубликовала в Instagram.

На кадрах видно, как спортсменка подходит к автомобилю, вытаскивет из багажника двух щенков, а затем, вытянув ногу, ботинком закрывает его. В подписи к посту Спиридонова попросила поклонников оценить «милых собачек».

Большинство подписчиков восприняли выступление гимнастки позитивно.

«Как балет в Большом театре, а финал — это женская красота, которая дарит радость и вдохновение. Спасибо, получил эстетическое удовольствие, как от шедевров произведений искусства», «Если я так закрою багажник, придётся: а) везти машину в сервис; б) везти меня в травму», «Одним словом — чемпионка», — писали в комментариях поклонники спортсменки.

При этом некоторые назвали исполнение элемента «понтами» и сравнили Спиридонову с балериной Анастасией Волочковой, которая регулярно демонстрирует свою растяжку.

Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину

Между тем полузащитник отечественной сборной по футболу Денис Черышев, выступающий за «Валенсию», рассказал как в Испании относятся к России. В частности, он заявил, что её здесь считают сильной страной, а президента Владимира Путина скорее не боятся, а уважают.

Черышев отметил, что горд быть русским и представлять Россию за рубежом. По его словам, в команде его так и называют — «русский». Есть и другое, более привычное прозвище — Черри.

Футболист отметил, что хотел бы больше времени проводить на родине: приезжать к бабушке и другим членам семьи. При этом спортсмен надеется, что ему удастся осуществить свои желания после завершения карьеры.

Он также рассказал о своей недавней поездке в Сибирь. В конце декабря вместе с отцом, футбольным тренером Дмитрием Черышевым, он побывал в гостях у друзей. Полузащитник успел посетить Барнаул и Новосибирск, а также отдохнуть на природе.

«Из бани выходить и прыгать в снег — это же классно!» — отметил Черышев в разговоре со Sport24.