Жене украинского футболиста грозит тюремный срок за исполнение гимна в нижнем белье

Юрист Юрий Юрченко заявил, что Ирине Морозюк, жене украинского защитника турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, грозит тюремный срок за исполнение гимна Украины в нижнем белье.

«Надругательство — это оскорбительное отношение, грубое издевательство или демонстрация пренебрежения. По статье 338 Уголовного кодекса Украины надругательство над государственными символами наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или арестом на срок до трёх лет», — цитирует юриста издание «Чемпион-Украина».

Он отметил, что наказание по данной статье грозит за публичное надругательство над национальнми символами.

«Если и брать в пользование государственные символы, то они могут использоваться исключительно с уважением! И ни одно пренебрежение недопустимо, в том числе и насмешки», — добавил Юрченко.

Видео исполнения гимна Украины женой футболиста опубликовано на YouTube.

В нынешнем сезоне Морозюк сыграл 18 матчей в чемпионате Турции, забил один мяч и сделал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что украинский клуб «Агробизнес» разорвал контракт с футболистом Игорем Сикорским из-за его визита в Россию.