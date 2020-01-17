Украинский клуб разорвал контракт с футболистом из-за его визита в Россию

Клуб украинской Первой лиги «Агробизнес» разорвал контракт с форвардом Игорем Сикорским из-за его визита в Санкт-Петербург.

«Я действительно ездил в Санкт-Петербург на четыре дня по приглашению родственников. Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это обойдётся. Если бы я знал, что из-за этого визита вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть со мной контракт, то понятно, что о поездке я бы и не задумывался», — цитирует Сикорского Sportarena.

В текущем сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб и забил восемь голов.

Ранее отказавшийся работать в России украинский тренер покинул «Астану».