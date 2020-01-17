Украинский клуб разорвал контракт с футболистом из-за его визита в Россию

Короткая ссылка
Клуб украинской Первой лиги «Агробизнес» разорвал контракт с форвардом Игорем Сикорским из-за его визита в Санкт-Петербург.
Украинский клуб разорвал контракт с футболистом из-за его визита в Россию
  • Instagram
  • © igorsikorskiy

«Я действительно ездил в Санкт-Петербург на четыре дня по приглашению родственников. Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это обойдётся. Если бы я знал, что из-за этого визита вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть со мной контракт, то понятно, что о поездке я бы и не задумывался», — цитирует Сикорского Sportarena.

В текущем сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб и забил восемь голов.

Ранее отказавшийся работать в России украинский тренер покинул «Астану».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить