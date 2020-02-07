«Это просто за гранью разумного»: гимнастка Солдатова рассказала о самочувствии после сообщений о «попытке суицида»
- Александра Солдатова
- © @soldy21
Спустя сутки после публикации недостоверной информации о предполагаемой попытке самоубийства четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой спортсменка сделала ещё одно заявление относительно сложившейся ситуации.
По словам 21-летней гимнастки, то, что она прочитала о себе, повергло её в шок. Чемпионка подчеркнула, что даже не думала о самоубийстве, а всего лишь случайно порезалась, после чего решила заехать в больницу по дороге на тренировку.
«Думала, что я молодец, веду себя как ответственный человек, не буду заниматься самолечением, обращусь к врачу. Ага, не тут-то было! Не успела я ничего сказать... Только успела предупредить тренера, что задерживаюсь на тренировку, и всё. Потом пустились вот эти слухи: «Мне плохо», «Я умираю» и так далее», — рассказала Солдатова в видеообращении в своём Instagram.
Обращаясь к болельщикам, гимнастка призвала их не верить всему, что пишут в прессе, и пожаловалась, что за два дня пережила настоящий «моральный ужас». В то же время Солдатова поблагодарила своих поклонников за пожелания здоровья, но отметила, что они неактуальны.
«Со мной всё прекрасно, я чувствую себя просто отлично. Хочу сказать, что я в шоке от всей этой ситуации. Ладно я... Не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья, тренеры. Это просто за гранью разумного. Хочу сказать: никогда не верьте прессе. Бывает, что пишут вот такой ужас. Я не первый раз сталкиваюсь с «любовью» жёлтой прессы. Но вся эта ситуация переходит границы», — добавила гимнастка.
Накануне, когда только появились слухи о попытке суицида, Солдатова также записала видеоопровержение, оно было опубликовано в Instagram её тренера Анны Дьяченко. Тогда гимнастка рассказала, что порезалась, когда готовила еду.
«В прессе пишут полный ужас, полную неправду, у меня, если честно, просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать. Как можно было такое написать, не имея ни малейшего факта доказательств? Я вчера утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, у всех бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно», — пояснила она.
Также Солдатова пообещала, что поклонники смогут увидеть её уже в ближайшее воскресенье — на гала-концерте сразу после Гран-при в Москве. Позднее стало известно, что показательный номер спортсменки действительно по-прежнему заявлен в программе.
Кроме того, гимнастка не исключает, что может подать в суд на СМИ, которые распространили ложную информацию о попытке суицида. Солдатову об этом спросили подписчики в Instagram, и, по признанию девушки, она уже задумалась о таком шаге. К слову, комментарий с предложением составить иск оставила и тренер Амина Зарипова, в своё время работавшая с олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун.
Негодование домыслами СМИ о состоянии Солдатовой выразила и её тренер Ирина Винер-Усманова. Она в жёсткой форме опровергла слухи о попытке суицида подопечной, рассказав, что та уже вовсю готовится к своему воскресному выступлению.
«Вы пошлите своих коллег куда-нибудь подальше. Солдатова здорова как бык, всё у неё хорошо. Она сегодня была у меня на репетиции гала-концерта, а в воскресенье будет выступать на нём. Она порезалась, ей зашили рану. СМИ могут о чём-то другом говорить? Что вы лезете в душу ко всем? Устроили целый бардак с этими вбросами идиотскими», — сказала Винер-Усманова в интервью РИА Новости.
Впрочем, далеко не всех поклонников Солдатовой убедили её опровержения информации о суициде. Некоторые отмечали, что за несколько часов до публикации первого видео РИА Новости сообщало, что спортсменка находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, «лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести» и посетителей к ней не пускают.
В многочисленных комментариях к постам Солдатовой пользователи напоминали, что пациентов с лёгкими порезами не госпитализируют. Многие также обратили внимание на то, что в записанном видео спортсменка скрывает руки. В то же время некоторым подписчикам показалось, что гимнастка улыбается через силу, и они сделали вывод, что Солдатову якобы вынудили записать это опровержение.
В итоге некоторые комментаторы сочли, что гимнастка пытается скрыть правду и попытка суицида действительно имела место.
Также поклонники спортсменки напоминали о противоречивых комментариях тренера Анны Дьяченко, которая накануне обмолвилась, что Солдатову проверяют медики.
«Саша звонила из больницы, сказала, что сдаёт анализы и чтобы я не волновалась», — рассказала Дьяченко, подчеркнув, что информация о суициде девушки стала для неё таким же шоком, как и для всех остальных.
Фанаты обратили внимание и на заявление ОКР, в котором говорилось, что «одна из ведущих гимнасток России Александра Солдатова попала в сложную жизненную ситуацию».
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