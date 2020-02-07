«Это просто за гранью разумного»: гимнастка Солдатова рассказала о самочувствии после сообщений о «попытке суицида»

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова записала новое видеообращение, в котором прокомментировала ложные слухи о предполагаемой попытке суицида. Спортсменка отметила, что прекрасно себя чувствует, а также не исключила, что подаст иск против СМИ, распространивших недостоверную информацию. Впрочем, опровержения гимнастки не убедили некоторых её поклонников, которые считают, что девушка пытается «скрыть правду».

Спустя сутки после публикации недостоверной информации о предполагаемой попытке самоубийства четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой спортсменка сделала ещё одно заявление относительно сложившейся ситуации.

По словам 21-летней гимнастки, то, что она прочитала о себе, повергло её в шок. Чемпионка подчеркнула, что даже не думала о самоубийстве, а всего лишь случайно порезалась, после чего решила заехать в больницу по дороге на тренировку.

«Думала, что я молодец, веду себя как ответственный человек, не буду заниматься самолечением, обращусь к врачу. Ага, не тут-то было! Не успела я ничего сказать... Только успела предупредить тренера, что задерживаюсь на тренировку, и всё. Потом пустились вот эти слухи: «Мне плохо», «Я умираю» и так далее», — рассказала Солдатова в видеообращении в своём Instagram.

Обращаясь к болельщикам, гимнастка призвала их не верить всему, что пишут в прессе, и пожаловалась, что за два дня пережила настоящий «моральный ужас». В то же время Солдатова поблагодарила своих поклонников за пожелания здоровья, но отметила, что они неактуальны.

«Со мной всё прекрасно, я чувствую себя просто отлично. Хочу сказать, что я в шоке от всей этой ситуации. Ладно я... Не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья, тренеры. Это просто за гранью разумного. Хочу сказать: никогда не верьте прессе. Бывает, что пишут вот такой ужас. Я не первый раз сталкиваюсь с «любовью» жёлтой прессы. Но вся эта ситуация переходит границы», — добавила гимнастка.

Накануне, когда только появились слухи о попытке суицида, Солдатова также записала видеоопровержение, оно было опубликовано в Instagram её тренера Анны Дьяченко. Тогда гимнастка рассказала, что порезалась, когда готовила еду.

«В прессе пишут полный ужас, полную неправду, у меня, если честно, просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать. Как можно было такое написать, не имея ни малейшего факта доказательств? Я вчера утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, у всех бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно», — пояснила она.

Также Солдатова пообещала, что поклонники смогут увидеть её уже в ближайшее воскресенье — на гала-концерте сразу после Гран-при в Москве. Позднее стало известно, что показательный номер спортсменки действительно по-прежнему заявлен в программе.

Кроме того, гимнастка не исключает, что может подать в суд на СМИ, которые распространили ложную информацию о попытке суицида. Солдатову об этом спросили подписчики в Instagram, и, по признанию девушки, она уже задумалась о таком шаге. К слову, комментарий с предложением составить иск оставила и тренер Амина Зарипова, в своё время работавшая с олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун.

Негодование домыслами СМИ о состоянии Солдатовой выразила и её тренер Ирина Винер-Усманова. Она в жёсткой форме опровергла слухи о попытке суицида подопечной, рассказав, что та уже вовсю готовится к своему воскресному выступлению.

«Вы пошлите своих коллег куда-нибудь подальше. Солдатова здорова как бык, всё у неё хорошо. Она сегодня была у меня на репетиции гала-концерта, а в воскресенье будет выступать на нём. Она порезалась, ей зашили рану. СМИ могут о чём-то другом говорить? Что вы лезете в душу ко всем? Устроили целый бардак с этими вбросами идиотскими», — сказала Винер-Усманова в интервью РИА Новости.

Впрочем, далеко не всех поклонников Солдатовой убедили её опровержения информации о суициде. Некоторые отмечали, что за несколько часов до публикации первого видео РИА Новости сообщало, что спортсменка находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, «лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести» и посетителей к ней не пускают.

В многочисленных комментариях к постам Солдатовой пользователи напоминали, что пациентов с лёгкими порезами не госпитализируют. Многие также обратили внимание на то, что в записанном видео спортсменка скрывает руки. В то же время некоторым подписчикам показалось, что гимнастка улыбается через силу, и они сделали вывод, что Солдатову якобы вынудили записать это опровержение.

В итоге некоторые комментаторы сочли, что гимнастка пытается скрыть правду и попытка суицида действительно имела место.

Также поклонники спортсменки напоминали о противоречивых комментариях тренера Анны Дьяченко, которая накануне обмолвилась, что Солдатову проверяют медики.

«Саша звонила из больницы, сказала, что сдаёт анализы и чтобы я не волновалась», — рассказала Дьяченко, подчеркнув, что информация о суициде девушки стала для неё таким же шоком, как и для всех остальных.

Фанаты обратили внимание и на заявление ОКР, в котором говорилось, что «одна из ведущих гимнасток России Александра Солдатова попала в сложную жизненную ситуацию».