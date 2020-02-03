Кольцо Шараповой, беременность Курниковой и похвала Овечкину от посла США: околоспортивные события прошедшей недели

Теннисистка Мария Шарапова показала кольцо, дав повод говорить о своей помолвке. СМИ сообщили об очередной беременности Анны Курниковой. Хоккеиста Александра Овечкина похвалил американский посол в Москве. Футболист Седрик Бакамбу превратил в шутку свой несостоявшийся переход в «Барселону», а баскетболист Джексон Хейз раскритиковал НБА. В столичном ТЦ подрались участники любительского турнира по ММА. Главные околоспортивные события прошедшей недели — в материале RT.

Бойцы-любители пошли по стопам Макгрегора

Многим до сих пор памятен один из самых грандиозных скандалов в истории ММА. В апреле 2018 года Конор Макгрегор атаковал автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов и другие участники турнира UFC 223. Так и осталось загадкой, был ли это продуманный пиар-ход для раскрутки будущего поединка между бойцами или же ирландец импровизировал. Как выяснилось, подобные страсти характерны и для любительских турниров.

Настоящее побоище разыгралось в одном из московских торговых центров. Сразу в нескольких парах сошлись бойцы спортивного клуба из Ногинска и выходцы из Средней Азии. Если верить информации из соцсетей, «ситуация вышла из-под контроля в середине турнира». Из-за череды проигрышей своих друзей иностранцы начали вести себя агрессивно и провоцировать стычки. Одновременно в разных местах ТЦ ногинские спортсмены и их родственники подверглись атакам хулиганов.

«Нападали группами по пять-семь человек. Били стульями, любыми предметами, которые попадались под руку. В результате — десятки пострадавших, серьёзные телесные повреждения получили три спортсмена клуба «Витязь — Ногинск» — Михаил, Глеб и Владимир», — рассказывали очевидцы инцидента в паблике во «ВКонтакте».

По словам пострадавшей стороны в адрес ногинчан прозвучали экстремистские заявления и угрозы убийством. По факту случившегося проводится полицейская проверка.

Новичок пригрозил НБА

Нарушители общественного порядка на прошедшей неделе обнаружились и среди профессиональных спортсменов. Недопустимое поведение позволил себе баскетболист Джексон Хейз, проводящий свой первый сезон в НБА. 19-летнего центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» крайне разочаровало известие о непопадании в состав на Матч восходящих звёзд НБА в рамках традиционного звёздного уикенда.

Свой гнев Хейз решил выместить в видеообращении. На опубликованной в интернете записи юноша позволил себе хамство в адрес НБА и выразил надежду, что ролик увидят те, кто принимал решение о его невключении в команду.

«Я играю в политизированной лиге, и это всё только политика. Так и есть на самом деле. НБА просто куча отбросов», — негодовал Хейз.

Джексон являлся звездой на студенческом уровне, но, похоже, значительно переоценивает свою роль в НБА. В нынешнем сезоне он собирает в среднем за матч коллекцию из 8,5 очка, 4,5 подбора, 1,1 блок-шота и 1,0 передачи.

Американский посол расхвалил Овечкина

Образец спортивного поведения юному баскетболисту показал опытный хоккеист Александр Овечкин. Забрасывая шайбы за «Вашингтон» на любой вкус, Ови довёл общее число голов в НХЛ до 695 и вышел на восьмое место в истории по данному показателю, опередив легендарного канадца Марка Мессье.

Снайперские подвиги Овечкина не оставили равнодушным посла США в Москве Джона Салливана. В беседе с журналистами дипломат назвал россиянина своим любимым хоккеистом и лучшим игроком в мире.

«Овечкин — квинтэссенция русского. Сейчас ему 34, но я помню его еще 18-летним. Забрасывая шайбу, он демонстрировал страсть и радость юноши. Эти эмоции у него сохранились в полном объёме, ему по-прежнему нравится играть. Я видел первую шайбу Овечкина в НХЛ. Однажды — я верю, очень нескоро — он забросит последнюю. Надеюсь, я буду ещё жив и увижу это. Он особенный игрок, особенный человек и отличный посол игры. Он любит игру и жизнь, это можно видеть по его лицу, по тому, как он общается с болельщиками и товарищами по команде. Его трудно не любить», — заключил Салливан.

Сага о переходе Бакамбу в «Барселону»

Похоже, Овечкин мог бы провести урок на тему «Как не сломаться под ударами судьбы» и для конголезского футболиста Седрика Бакамбу. С этим нападающим приключилась трагикомичная история. Сначала Бакамбу очень обрадовался интересу к своей персоне со стороны «Барселоны». В последние пару лет он выступал за «Бэйцзин Гоань» в Китае, но из-за эпидемии коронавируса был не против покинуть эту страну. Казалось, каталонский клуб и конголезский игрок испытывают потребность друг в друге.

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Спортивному директору «Барсы» Эрику Абидалю удалось договориться и с клубом, и с агентом футболиста. Воодушевлённый Седрик сел на рейс в Испанию с пересадкой в Гонконге. К огромному разочарованию, покинуть пределы Азии ему так и не удалось. После приземления в первом аэропорту на пути следования Бакамбу узнал, что «Барселона» передумала брать его в аренду.

В отличие от Хейза, форвард не стал критиковать своих несостоявшихся работодателей. Его реакция на случившееся получилась ироничной и конструктивной.

«Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов «Почти «Барселона». Всё, что ни делается, к лучшему. Спасибо Богу за всё. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн», — обратился Бакамбу к порталу, специализирующемуся на трансферах.

В редакции Transfermarkt шутку игрока оценили по достоинству, добавив в историю его переходов «команду» под названием «Почти «Барселона».

«Благодарю, мечта стала реальностью», — закончил историю Бакамбу.

Hahaha 😂😂😂😂



Thank you, dream come true 😅 https://t.co/RaUt5jbKia — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020

Легендарная каноистка объяснила провал допинг-теста

Канадской каноистке Лоренс Венсан-Лапуант тоже пришлось выкручиваться из щекотливой ситуации. Спортсменка довольно оригинально объяснила, как в её организм попал лигандрол, используемый в медицине для борьбы с остеопорозом и атрофией мышц. По её словам, это вещество она получила при общении со своим бойфрендом, который принимает допинг для наращивания мышечной массы.

«Я спросила его: «Откуда это взялось?» — «Ну, у меня есть одна бутылка, которую я у кого-то взял». Мы, разумеется, решили проверить её, потому что я не могла принять эту полуправду, я не могла принять ложь», — сказала Венсан-Лапуант.

В содержимом бутылки специалисты обнаружили высокий концентрат лигандрола. Бойфренд каноистки признался, что принял жидкость за четыре дня до допинг-теста. Как объяснил адвокат чемпионки Адам Клевина, вещество могло попасть в организм его подзащитной через слюну, пот или сперму мужчины.

27 января Международная федерация каноэ приняла решение полностью оправдать Венсан-Лапуант, поскольку он не имела намерения использовать допинг. Теперь канадка снова может тренироваться с национальной сборной и выступать на соревнованиях. Кроме того, девушка рассталась с парнем, который, как она считает, предал её.

Шарапова продемонстрировала кольцо

Теннисистка Мария Шарапова, которая почти ничего не рассказывает о своих отношениях, засветила одну очень важную деталь. В сториз своего Instagram спортсменка опубликовала фото, на котором видно кольцо, очень напоминающее те, что дарят при помолвках. Украшение с большим бриллиантом квадратной огранки надето на безымянный палец левой руки девушки.

Этот снимок спровоцировал слухи о скорой свадьбе Шараповой с миллионером Александром Гилксом — соучредителем и президентом онлайн аукционного дома Paddle8, которого называют одним из самых завидных женихов Великобритании и другом принцев Уильяма и Гарри.

Первые сообщения об их любовной связи появились в начале 2018 года, когда пара попала в объективы папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса. Затем Шарапову и Гилкса видели вдвоём на отдыхе, а в 2019-м миллионер опубликовал несколько совместных фотографий со спортсменкой. В соцсетях Шараповой бойфренд появлялся не так часто.

Другая российская теннисистка готовится к пополнению в семье. У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, как утверждают испанские СМИ, уже этой весной родится третий ребенок. Пару, отдыхающую на яхте, снял один из журналов. На снимках у Курниковой виден большой живот, который она прикрыла олимпийкой. Те же кадры опубликовал фан-аккаунт спортсменки.

Этот ребенок станет для супругов третьим. У них уже есть двойня: в декабре 2017 года Курникова родила мальчика Николаса и девочку Люси.

Женщина умерла на конкурсе по поеданию бисквитов

Трагедией закончился конкурс по скоростному поеданию бисквитов в Австралии. Мероприятие проходило в одном из отелей города Херви Бэй в штате Квинсленд. 60-летняя местная жительница употребляла очередную порцию бисквита и неожиданно начала задыхаться. У неё случился приступ эпилепсии.

Администратор и охранник отеля оказали пострадавшей первую помощь и вызвали медиков. Врачи забрали австралийку в больницу, где она и скончалась. Руководство отеля выразило соболезнования родственникам и друзьям женщины. По факту случившегося проводится расследование.

Такие случаи не редкость на подобных соревнованиях. Так, в ноябре 2018 года в аргентинском городе Пинамар умер бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу 56-летний Марио Мело. Во время конкурса по поеданию круассанов на скорость он съел третий десерт и подавился. Еда заблокировала дыхательные пути мужчины, и он умер.