Посол США назвал хоккей способом «разбить лёд» в отношениях

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Новый посол США в России Джон Салливан заявил в беседе с RT и РИА Новости, что хоккей помогает разбить лёд в беседах между американцами и россиянами.
Посол США назвал хоккей способом «разбить лёд» в отношениях
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе первой беседы с российскими журналистами в качестве посла США в России. Беседа состоялась во время регулярного матча КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» в Москве.

Салливан отметил, что многие десятилетия был фанатом советского и российского хоккея.

«Для меня это очень интересно, но, думаю, это также полезный способ «разбить лёд» и начать разговор, в буквальном смысле начать разговор обо всех интересах и общих ценностях, которые у нас есть — у американцев и россиян... Меня уже спрашивали про «хоккейную дипломатию». Это игра. Но это также то, что является общим для американцев, русских, канадцев, немцев, финнов, все мы любим эту игру», — добавил Салливан.

Также посол признался, что его любимый хоккеист — Александр Овечкин. По его мнению, Овечкин является лучшим игроком в мире.

16 января Джон Салливан прибыл в Москву.

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